TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga apie Baltarusijoje strigusius vilkikus: to būtų buvę gerai išvengti

2025-11-12 09:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:39

 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga teigia, jog Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonių vilkikai yra valstybės veiksmų šalutinis poveikis. Vis tik jis sako tikintis, kad taikomos priemonės sukurs tokias aplinkybes, kad Baltarusija parodys norą spręsti susidariusią situaciją dėl šalies oro uostų veiklą trikdžiusių kontrabandinių balionų. 

„Toks chaosėlis“: lietuviams vilkikams įstrigus Baltarusijoje – žvilgsnis į Lietuvos klaidas (tv3.lt koliažas)

„Aišku, kad valstybė privalo riboti ir tos priemonės, kokios jos bebūtų, žinoma, kad turi tam tikrą šalutinį poveikį. (...) Mūsų įstrigę vilkikai yra tas nepageidautinas šalutinis poveikis, kurio būtų buvę gerai išvengti“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga. 

„Kiekvienos turbūt priemonės tikslas yra neįšaldyti viską ilgam laikui, laikyt kažkur vilkikus, bet sukurti tokias aplinkybes abiem pusėms, kad atsirastų poreikis kalbėtis ir spręsti problemą. Pirminė problema taigi buvo balionai, ne vilkikai“, – teigė jis. 

LVŽS pirmininko teigimu, nors sienos su Baltarusija uždarymas turi neigiamų padarinių, jis nori tikėti, kad tai padės pradėti dialogą dėl meteorologinių balionų problemos.

„Idealiu atveju, abi pusės turėtų galvoti, ką daryti, kad sienas vėl būtų galima atidaryti, ne tik Lietuva turi galvoti, Baltarusijai irgi reikia pamąstyti iš savo pusės. Aš tikrai netikiu, kad ten be Baltarusijos prezidento ir jo aplinkos, tarnybų žinios kas nors gali iš pasienio ruožo leisti kokius nors balionus“, – sakė A. Veryga.

„Aš norėčiau tikėti, kad tos priemonės, kad ir kokios jos nemalonios, sukurs aplinkybes tokias, kad Baltarusija norės kalbėtis ir norės spręsti šią problemą“, – tęsė jis. 

ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis. 

Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.

