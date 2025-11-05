 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl Žemaitaičio pasisakymų

2025-11-05 12:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 12:28

Europos Parlamento (EP) narys Dainius Žalimas kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie Konstitucinį Teismą (KT). Politiko manymu, pavaindamas KT nutarimą pavadindamas „eiliniais popieriais apie nieką“, Seimo narys pažemino šį teismą.

Dainius Žalimas (nuotr. Elta)

Europos Parlamento (EP) narys Dainius Žalimas kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl valdančiosios „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie Konstitucinį Teismą (KT). Politiko manymu, pavaindamas KT nutarimą pavadindamas „eiliniais popieriais apie nieką", Seimo narys pažemino šį teismą.

„Kreipiausi į generalinę prokurorę su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą, ar R. Žemaitaitis, viešai žodžiu užgauliai nepažemino KT, t. y. ar nepadarė Baudžiamajame kodekse 232 straipsnyje apibrėžtos nusikalstamos veikos – nepagarbos teismui“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė D. Žalimas. 

Praėjusią savaitę Eltai „aušriečių“ lyderis teigė, kad jo vadovaujama partija nepritars į Seimą atkeliaujančiam įstatymo projektui dėl partnerystės. R. Žemaitaitis pabrėžė, kad įtakos partijos sprendimams neturės ir KT nutarimas, pagal kurį konstatuota, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui.

„Seimas turi priimti kažkokį įstatymą, bet ne tokį, kokį nurodo KT (...). Man tas KT sprendimas jokios įtakos neturi. Šiaip sau, kaip eilinis kažkoks popierius apie nieką“, – Eltai komentavo R. Žemaitaitis. 

D. Žalimo manymu, tokiais „aušriečių“ lyderio pasisakymais sudaromas įspūdis, kad KT sprendimai yra nereikšmingi. Be to, kaip pabrėžia politikas, tai gali skatinti visuomenę nesilaikyti KT nutarimų. 

„Tokie pasakymai sudaro įspūdį, kad Konstitucinis Teismas ir jo veikla yra bevertė, nereikšminga, neturinti jokios teisinės ar visuomeninės reikšmės. Jais formuojama klaidinanti visuomenės nuomonė, kad Konstitucinio Teismo priimami sprendimai yra tik „popierius apie nieką“, t. y., niekiniai. Minėti R. Žemaitaičio teiginiai gali būti suprantami ne tik kaip nepagarba Konstituciniam Teismui, bet ir kaip raginimas visuotinai nesilaikyti (nepaisyti) Konstitucinio Teismo sprendimų, taip neigiant jų privalomą galią“, – rašoma D. Žalimo kreipimesi generalinei prokurorei. 

ELTA primena, kad „Nemuno aušros“ lyderis ne kartą atsidūrė teisėsaugos akiratyje dėl nevienareikšmiškai vertinamų pasisakymų.

Pernai KT konstatavo, kad R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Tąkart politikas atsisakė Seimo nario mandato, tačiau 2024 m. lapkritį vėl buvo išrinktas į Seim

