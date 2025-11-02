 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičio ir Anušauko iniciatyva bliūkšta: Vyriausybė nepritaria jų idėjai

2025-11-02 11:30 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 11:30

Vyriausybė nepritaria pavasarį Seime pradėtoms svarstyti konservatoriaus Arvydo Anušausko ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio iniciatyvoms, kuriomis siekiama išslaptinti buvusius KGB bendradarbius.

R. Žemaitaitis Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Vyriausybė nepritaria pavasarį Seime pradėtoms svarstyti konservatoriaus Arvydo Anušausko ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio iniciatyvoms, kuriomis siekiama išslaptinti buvusius KGB bendradarbius.

REKLAMA
25

Ministrų kabinetas kritiškai vertina įstatymų pataisas, kurios, jo nuomone, neatitinka konstitucinių teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo principų. Vyriausybės vertinimu, tai galėtų neigiamai paveikti visuomenės pasitikėjimą valstybe ir pakenkti nacionaliniams interesams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvę KGB bendradarbiai, prisipažinę Lietuvos valstybei, anot Vyriausybės, galėjo turėti savo lūkesčius dėl informacijos įslaptinimo. Tačiau pasiūlytas reguliavimas suponuotų galimybę valstybės paslaptimi laikomą informaciją, šiuo metu įslaptintą 75 metams, išslaptinti netrukus, nuo jos įslaptinimo nepraėjus 30 metų.

REKLAMA
REKLAMA

„Todėl tokio teisinio reguliavimo nustatymas reikštų esminį valstybės pozicijos pakeitimą – atsitraukimą nuo anksčiau prisiimtų įsipareigojimų. Tokie pokyčiai objektyviai gali būti vertinami kaip neatitinkantys konstitucinių teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų bei galėtų neigiamai paveikti visuomenės pasitikėjimą valstybe ir jos teisine sistema“, –trečiadienį patvirtintame nutarime akcentuoja Vyriausybė.

REKLAMA

Jame pastebima, kad ši pozicija atitinka ir Konstitucinio Teismo (KT) praktiką, kurioje pabrėžiama, kad „neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise“.

Seimo nariai bando keisti įstatymą

Beje, įvairių kadencijų Seimo nariai bando keisti įstatymą, kuriame yra įsipareigojimas dar ilgą laiką saugoti valstybės paslaptį sudarančią informaciją apie prisipažinusių asmenų slaptą bendradarbiavimą su KGB.

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybės nuomone, įstatymas neturėtų būti keičiamas, taip pat neturėtų būti plečiamas ir jo išimčių, t. y., pareigų, kurias einant ir į kurias kandidatuojant ši informacija išslaptinama, sąrašas.

Anot Ministrų kabineto, taip galėtų būti pažeisti teisėti asmenų, kurie pakluso įstatymo reikalavimui ir savanoriškai prisipažino dėl buvusio bendradarbiavimo, lūkesčiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Priėmus įstatymų pataisas, anot Vyriausybės, būtų pažeistas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas, nes būtų sudaryta skirtinga teisinė padėtis prisipažinusiems ir neprisipažinusiems asmenims.

Ministrų kabinetas mato galimą riziką, kad su valstybės paslaptimi susijusiai informacijai tapus viešai prieinama, galėtų būti atskleista valstybės paslaptis, kol ji dar nėra išslaptinta.

REKLAMA

„Tokios informacijos atskleidimas sukuria galimybes priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo tarnyboms identifikuoti asmenis, kurie neprisipažino bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, ir šią informaciją panaudoti savo tikslams, nesuderinamiems su Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesais, pasiekti”, – sakoma Vyriausybės priimtame nutarime.

REKLAMA

Prisipažinimo faktas bei prisipažinusio asmens pateikti duomenys, kurie laikomi valstybės paslaptį sudarančia informacija, anot Vyriausybės, laikytini žiniomis, kurių atskleidimas ar praradimas gali pakenkti nacionaliniams interesams.

Kaip skelbta, jeigu parlamentarai pritartų Seimui pateiktam A. Anušausko projektui, savanoriškai prisipažinusiems slapta bendradarbiavus su SSRS specialiosiomis tarnybomis asmenims neliktų šiuo metu įstatyme numatytos 75 metų slaptumo garantijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvusių KGB bendradarbių pateiktai informacijai būtų taikomos bendros Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo normos. Tokios informacijos ir duomenų naudojimo tvarką nustatytų valstybės įgaliota institucija – Valstybės saugumo departamentas (VSD) ir tokias bylas saugantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC).

Jeigu Seimas pritartų „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio inicijuotoms įstatymo pataisoms, įslaptinti liktų tik tie asmenys, kurie šiuo metu nėra politikai, neužima jokių valstybės tarnautojų, pareigūnų ar kitų postų.

REKLAMA

ELTA primena, kad 2015 m. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis įsipareigojo įslaptinti 75 metams ir saugoti užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą buvusių slaptų KGB bendradarbių pateiktą informaciją.

Galiojančiame įstatyme numatyta, kad informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina prezidento, Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybės tarybos nario,mero, Vyriausybės nario, teisėjo, prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kas vyksta
kas vyksta
2025-11-02 11:45
Jei kegebistai vyriausybei atstoja visuomenę, tai gal vyriausybė kremliaus filialas? Kegebistams buvo pažadėta 15 metų atvangos. Kiek jau metų praėjo, o visuomenė vis dar laukia, kada bus papurtyti tikrieji kolaborantai ir okupanto pakalikai, kurie ir dabar apsimetę "desovietizatoriais" trina iš Lietuvos istorijos žymiausius lietuvius!
Atsakyti
Jolanta
Jolanta
2025-11-02 12:06
Seimo nariai parodo, kas jie yra istikruju, buve KGB darbuotojai, todel jie ir neleidzia atskleisti pavardziu, negi save kompromituosi...
Atsakyti
Putino draugai laiku susirūpino
Putino draugai laiku susirūpino
2025-11-02 12:16
O kaip su visuomenės lūkesčiais, ką - nusišvilpt ? Kodėl neišlaptinta po 15m, kaip buvo numatyta? Kodėl buvo sulaužytas pažadas visuomenei, kas atsakys? Beje, praėjus 15m, konservatorių iniciatyva šis įslaptinimas ir buvo pratęstas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų