  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Yra didžiulė problema“: Palangos gelbėtojų vadovas prašo paplūdimiuose dalinti gelbėjimosi liemenes vaikams

2025-09-08 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 08:25

Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę, prašydamas kitą sezoną paplūdimiuose prie jūros poilsiaujančius vaikus aprūpinti gelbėjimosi liemenėmis.

Palanga (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę, prašydamas kitą sezoną paplūdimiuose prie jūros poilsiaujančius vaikus aprūpinti gelbėjimosi liemenėmis.

0

„Yra didžiulė problema. Aš apie tai kalbu visur – pajūryje egzistuoja didelė vaikų nepriežiūros problema.  Būna iš vandens ištraukiu 8 metų vaiką – jis vandenyje beveik iki kaklo, plaukti nelabai moka. Priplaukiu su vandens motociklu, paimu vaiką ir vedu mamai. Tada mama mane išplūsta: ko lendu prie jos vaiko! Nėra pasaulyje atvejo, kad žmogus nuskęstų su gelbėjimo liemene. Gali gauti gurkšnį vandens, bet liks gyvas. Dėl liemenių parašėm raštą savivaldybei ir išsiuntėm. Liemenes ar nuomoti, ar taip duoti, kažką daryti“, – Eltai sakė J. Pirožnikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartą pajūryje rasto mažamečio pareigūnams tėvų teko ieškoti dvi dienas.

Gelbėtojai kartu su jais dirbti paplūdimyje kvietė ir vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovus.

„Kvietėm kartu dirbti vaikų teises, tačiau tie darbuotojai nori dirbti kabinetuose“, – pasakojo gelbėtojų vadovas. 

Vasaros sezonas eina į pabaigą, tačiau šilta rugsėjo pradžia ir rekordiniai karščiai tokiu metu į pajūrį pritraukė daugybę žmonių.

Pasak Palangos gelbėtojų vadovo, šią vasarą 26 dienas buvo iškelta geltona vėliava tai reiškia, kad maudytis pavojinga, kitas dienas plazdėjo raudona vėliava, ji reiškia, kad maudytis griežtai draudžiama.

„Penktadienį ir šeštadienį buvo daugiau žmonių, sekmadienį lijo lietus, todėl mažiau. Jūra rami, bet vanduo buvo šaltas. Vienu metu vanduo buvo 17 laipsnių. Šeštadienį Palangoje, prie centrinės gelbėjimo  du girti piliečiai ėjo maudytis. Aš asmeniškai juos įspėjau, bet jie pradėjo konfliktuoti, siuntinėti mane, mane užpuolė. Teko panaudoti jėgą, paguldėm, iškvietėm policiją. Vienas pripūtė 2 promiles, kitas – 1,7 promiles alkoholio. Jie sakė esantys bachūrai iš Lazdijų“, – apie paplūdimyje nutikusį incidentą pasakojo J. Pirožnikas.

Skaičiuojama, kad per ilguosius savaitgalius vasarą Palangoje apsilanko apie pusė milijono žmonių, gelbėtojai su savo transportu per paplūdimius dažnai net negali pravažiuoti. 

Klaipėdos gelbėtojai irgi patiria konfliktų su vaikų tėvais 

Uostamiesčio gelbėtojai taip pat dažnai pastebi paplūdimiuose neatsakingai besielgiančius tėvus.

„Tėvai sako mums – mes prižiūrim, tačiau patys iš tikrųjų guli šalia kopų. Neretai būna, kad leidžia maudytis visai vieniems, nes esą vaikai moka plaukti. Tenka kviesti policiją. Tada jie pabėga iš paplūdimio. Ar gelbėjimo liemenė, ar be jos, vis tiek tėvai turi būti šalia. Dažnai būna, kad leidžia maudytis vaikams esant raudonai vėliavai. Mes bendraujam ir su baseinuose dirbančiais gelbėtojais, jie sako tą patį – tėvai eina į pirtį, palieka vaiką vieną baseine, esą gelbėtojai turi prižiūrėti. Tėvai kažkodėl galvoja, kad jiems nieko neatsitiks, kad jeigu skęs – tai tik ne mano. Vaikų priežiūra priklauso nuo tėvų mentaliteto“, – mano Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki.

Klaipėdos Melnragės paplūdimyje liepą paskendo 7 metų berniukas iš Ukrainos, jį besimaudantį  bandė prižiūrėti 12-metis brolis.  Gelbėtojai vaiką už rankos išvedė iš vandens du kartus ir nuvedė pas mamą, pranešė, kad vaikui vienam negalima maudytis, bet vis tiek vaikas grįždavo į jūrą, o mama į visa tai nereaguodavo.

„Žmonės skuba pasinaudoti proga, kad geras oras, todėl pamiršta saugumą. Kai geras oras nuolat, žmonės neskuba, žino, kad pramogauti galės ir rytoj, neskuba. Šią vasarą buvo taip – arba nėra žmonių prie jūros, arba iškart labai daug žmonių. Žmonių sekmadienį po pietų buvo daug, visi skuba pasidžiaugti karšta diena, pliaže karšta – 25-26 laipsniai, maudytis galima, vandens temperatūra siekia 19 laipsnių, panašus oras buvo penktadienį po pietų. Atliekam daug prevencinio darbo, kad žmonės neplauktų už plūdurų“, – sako A. Siakki.

Šią vasarą Klaipėdos gelbėtojai nuo mirties vandenyje išgelbėjo penkis žmones.

Pajūrio gelbėtojai sako savo darbą baigsiantys ir paplūdimius paliksiantys rugsėjo 15 dieną – taip sutarta su savivaldybėmis.

Savaitės pradžia Lietuvos pajūryje taip pat bus šilta, laukiama 22-25 laipsnių šilumos, gali ir palyti.

