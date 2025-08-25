Kalendorius
Parodė, kas savaitgalį dėjosi Palangoje: karštis liejosi laisvai

2025-08-25
2025-08-25 09:55

Palangoje praėjęs savaitgalis tapo tikra kulminacija – legendinis EXIT klubas įspūdingai uždarė vasaros sezoną.

Palangoje praėjęs savaitgalis tapo tikra kulminacija – legendinis EXIT klubas įspūdingai uždarė vasaros sezoną.

3

Dvi dienas kurortas skambėjo garsiausia muzika, šviesų šou ir gausiai susirinkusių gerbėjų šūksniais, o vakarėliai tęsėsi iki paryčių

Penktadienio vakarą sceną užvaldė vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų Donatas Montvydas, kurio energija ir hitai priversdavo šokti visą klubą.

Šeštadienio vakarą vasaros palydas vainikavo didžėjus Jovani.

Savaitgalio programa buvo intensyvi – penktadienį publika mėgavosi gyva muzika ir šokiais iki ryto, o šeštadienio vakarą klubas virto tikru elektroninės muzikos epicentru, kurio ritmai lydėjo vasaros palydas

Elektroninės muzikos garsai, įspūdinga šviesų instaliacija ir gera nuotaika kūrė nepamirštamą atmosferą, kuri prikaustė visų susirinkusiųjų dėmesį.

