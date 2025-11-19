 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė pritarė siūlymui, kad Lietuva taptų Specialaus tribunolo nare steigėja

2025-11-19 13:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 13:23

Vyriausybė trečiadienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymui, kad Lietuva taptų šiuo metu steigiamo Specialaus tribunolo, turinčio tirti ir bausti asmenis dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą, nare.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Vyriausybė trečiadienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymui, kad Lietuva taptų šiuo metu steigiamo Specialaus tribunolo, turinčio tirti ir bausti asmenis dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą, nare.

REKLAMA
0

Kaip rašoma projekte, siekiama, jog Lietuva Specialaus tribunolo nare steigėja taptų jau pačioje pradinėje stadijoje. Kartu norima, jog URM būtų atsakinga už šios steigiamos institucijos veiklos koordinavimą Lietuvoje ir atstovautų valstybei Specialaus tribunolo valdymo komitete.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akcentuojama, jog prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, paaiškėjo, kad nėra tarptautinio teismo ar tribunolo, galinčio patraukti atsakomybėn asmenis, įskaitant ir aukščiausią politinę, karinę Rusijos bei Baltarusijos vadovybę, dėl agresijos prieš Ukrainą.

Taip pat pažymima, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) tokios jurisdikcijos neturi, todėl Specialaus tribunolo paskirtis yra šią spragą užpildyti.

Specialaus tribunolo pagrindinė paskirtis būtų agresijos nusikaltimo tyrimas ir baudimas už jį. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų