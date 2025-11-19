Vyriausybė pritarė siūlymui, kad Lietuva taptų Specialaus tribunolo nare steigėja

Kaip rašoma projekte, siekiama, jog Lietuva Specialaus tribunolo nare steigėja taptų jau pačioje pradinėje stadijoje. Kartu norima, jog URM būtų atsakinga už šios steigiamos institucijos veiklos koordinavimą Lietuvoje ir atstovautų valstybei Specialaus tribunolo valdymo komitete.
Akcentuojama, jog prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, paaiškėjo, kad nėra tarptautinio teismo ar tribunolo, galinčio patraukti atsakomybėn asmenis, įskaitant ir aukščiausią politinę, karinę Rusijos bei Baltarusijos vadovybę, dėl agresijos prieš Ukrainą.
Taip pat pažymima, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) tokios jurisdikcijos neturi, todėl Specialaus tribunolo paskirtis yra šią spragą užpildyti.
Specialaus tribunolo pagrindinė paskirtis būtų agresijos nusikaltimo tyrimas ir baudimas už jį.
