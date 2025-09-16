Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VTEK netirs Šakalienės ryšių su rinkimuose ją rėmusiais gynybos pramonės atstovais

2025-09-16 14:14 / šaltinis: BNS
2025-09-16 14:14

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) antradienį nusprendė netirti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės galimų ryšių su pastaruosiuose parlamento rinkimuose ją rėmusiais gynybos pramonės atstovais.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) antradienį nusprendė netirti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės galimų ryšių su pastaruosiuose parlamento rinkimuose ją rėmusiais gynybos pramonės atstovais.

„Nėra duomenų, kad ministrė priimtų sprendimus dėl pirkimų, susijusių su ją Seimo rinkimuose rėmusiais verslininkais“, – sprendimą antradienį išplatintame pranešime grindė VTEK.

Siekdama išsiaiškinti, ar yra pagrindas tirti D. Šakalienės veiksmų atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui, komisija skelbia išnagrinėjusi pareiškėjų informaciją, savarankiškai surinktą ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pateiktą medžiagą.

Pareiškėjai VTEK nurodė žiniasklaidoje paviešintą informaciją, esą D. Šakalienę rinkimuose parėmę verslininkai turi interesą dalyvauti ir galbūt dalyvauja ministerijos organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose bei kėlė klausimą dėl ministrės viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Savo ruožtu ministerija VTEK teigė, kad D. Šakalienė viešųjų pirkimų procedūrose nedalyvauja, kaip ir asmenys, finansiškai ją parėmę rinkimuose, bei su jais susijusios įmonės.

„Taigi, ministerijos teigimu, D. Šakalienė nebuvo atsidūrusi viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijoje, todėl nekilo pareiga nusišalinti. VTEK nenustatė kitų faktinių duomenų, galinčių prieštarauti ministerijos nurodytoms aplinkybėms. Todėl šiuo konkrečiu atveju komisija neturi pagrindo pradėti tyrimą dėl D. Šakalienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms“, – pranešė VTEK.

Kaip rugpjūtį skelbė „Delfi“ naujienų portalas, D. Šakalienę prieš rinkimus 5 tūkst. eurų suma parėmė Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis, kuris yra vienas iš gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų. Taip pat 4 tūkst. eurų suma D. Šakalienę parėmė įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba.

„Delfi“ duomenimis, šios įmonės dalyvavo derybose dėl KAM organizuojamų pirkimų.

Ministerija tuomet teigė, kad krašto apsaugos ministras nedalyvauja derybiniuose procesuose su individualiomis nacionalinėmis įmonėmis, kuriuose kuruoja Gynybos resursų agentūra su Lietuvos kariuomenės atstovais ir sritį kuruojančiu viceministru.

KAM pabrėžė D. Šakalienę neturėjus asmeninių santykių ar susitikimų su nė vienu iš minėtų asmenų. Pati ministrė deklaravo savo kadencijos metu nesprendusi dėl pirkimų iš minėtų įmonių, o jeigu būtų teikiami siūlymai įsigyti jų produkcijos ar paslaugų, teigė nusišalinsianti.

