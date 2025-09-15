Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienės patarėja Vareikytė traukiasi iš pareigų: turėjau priimti vieną sudėtingiausių sprendimų

2025-09-15 12:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 12:44

Indrė Vareikytė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės patarėja Indrė Vareikytė traukiasi iš pareigų. Apie tai ji pranešė pirmadienį. 

1

„Deja, turėjau priimti, ko gero, vieną sudėtingiausių, bet būtinų sprendimų – trauktis iš Krašto apsaugos ministerijos. Sudėtingiausias, nes Krašto apsaugos sistemoje jaučiausi kaip grįžusi namo - ten, kur ir privalėjau būti visą savo gyvenimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Vareikytė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu labai dėkinga sistemoje sutiktiems žmonėms. Sutikau daug jų, tokių, kuriems iš tikrųjų rūpi Lietuva ir jos saugumas. Labai juos vertinu ir labai didžiuojuosi jų atsidavimu Lietuvai. Dėl jūsų gera būti šios valstybės piliete. Na ir gera žinia, mano galva vėl gali grįžti prie prasmingų dalykų, komunikacijos misijų ir iššūkių, kurių šiuo metu ir ieškau. Pasikalbėkime“, – dėstė ji. 

I. Vareikytė ministrei patarinėjo strateginės komunikacijos klausimais. 

laikas
laikas
2025-09-15 13:02
butu ir Sakalienei trauktis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
