Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė: operacija NATO rytiniame flange leis išbandyti eksperimentinius pajėgumus

2025-09-12 20:43 / šaltinis: BNS
2025-09-12 20:43

Operacija NATO rytinio flango oro gynybai stiprinti sudarys sąlygas sąjungininkams išbandyti eksperimentinius pajėgumus, sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Operacija NATO rytinio flango oro gynybai stiprinti sudarys sąlygas sąjungininkams išbandyti eksperimentinius pajėgumus, sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

REKLAMA
0

„Jau dislokuoti pajėgumai bus labiau suintegruoti ir sustiprinti papildomais oro ir oro gynybos pajėgumais, taip pat bus prijungti eksperimentinėje fazėje esantys pajėgumai, kurios kuruoja NATO Transformacijos vadavietė“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį pranešė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teigimu, eksperimentavimo dalis vykdant misiją „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“) yra „labai svarbi“, nes daugelis Aljanso sąjungininkų dabar ieško sprendimų naujai grėsmei ir plėtoja naujo tipo ginkluotę.

REKLAMA
REKLAMA

„Eastern Sentry“ suteiks formalų formatą testuoti platformas ne savo poligonuose ar uždaruose koviniuose centruose, o realiomis grėsmės sąlygomis, realioje vietovėje su realiais taikiniais“, – nurodė D. Šakalienė.

Ministrė pažymėjo, kad konkretūs operacijos parametrai paaiškės pradėjus formuoti pajėgumus su sąjungininkais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų