Šakalienė: operacija NATO rytiniame flange leis išbandyti eksperimentinius pajėgumus

„Jau dislokuoti pajėgumai bus labiau suintegruoti ir sustiprinti papildomais oro ir oro gynybos pajėgumais, taip pat bus prijungti eksperimentinėje fazėje esantys pajėgumai, kurios kuruoja NATO Transformacijos vadavietė“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį pranešė D. Šakalienė.
Jos teigimu, eksperimentavimo dalis vykdant misiją „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“) yra „labai svarbi“, nes daugelis Aljanso sąjungininkų dabar ieško sprendimų naujai grėsmei ir plėtoja naujo tipo ginkluotę.
„Eastern Sentry“ suteiks formalų formatą testuoti platformas ne savo poligonuose ar uždaruose koviniuose centruose, o realiomis grėsmės sąlygomis, realioje vietovėje su realiais taikiniais“, – nurodė D. Šakalienė.
Ministrė pažymėjo, kad konkretūs operacijos parametrai paaiškės pradėjus formuoti pajėgumus su sąjungininkais.
