TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT skelbia, kada pilnai atnaujins veiklą kontrolės punktai su Baltarusija

2025-11-19 17:21 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-19 17:21

VSAT skelbia, kada Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai pilnai atnaujins veiklą.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)
9

1

Tai įvyks vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, t. y. 00.00 val.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje

Atveriant pasienio punktus su Baltarusija, vežėjai ragina užtikrinti sklandų vilkikų grąžinimą

Vyriausybei trečiadienį nusprendus anksčiau atverti uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija („Linava“) sako, kada dabar ne mažiau svarbu užtikrinti ir sklandų vilkikų grąžinimo procesą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norint sumažinti įmonių patiriamą žalą, sienos pralaidumas turi būti maksimaliai padidintas. Kuo daugiau transporto priemonių sugrįš iki švenčių, tuo greičiau normalizuosis viso sektoriaus darbas. Tai vienas svarbiausių šiandienos tikslų“, – pranešime teigė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

Savo ruožtu asociacijos generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis pažymėjo, kad papildomą finansinę naštą įstrigusioms įmonėms kelia Baltarusijos paskelbtas 120 eurų mokestis už kiekvieną transporto priemonę per parą. 

Todėl asociacija, pasak jo, ragina šį klausimą spręsti neatidėliojant, nes mokestis turi didžiulę įtaką įmonių finansams.

„Būtina siekti, kad Baltarusijos pusė jį panaikintų arba sumažintų, o jei ne – turime aiškiai žinoti, kaip vežėjai bus pajėgūs jį sumokėti. Esame pasirengę dirbti su institucijomis, kad šis klausimas būtų sprendžiamas neatidėliojant“, – sakė N. Raulinaitis.

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau nei planuota atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). 

Tiesa, tuomet  ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.

