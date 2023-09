Vos prasidėjus LGBT mitingui darosi karšta – atėjo Gražulis, Celofanas

Proteste pasirodė ne tik kontraversiškai vertinamas ir prieš LGBT teises pasisakantis Seimo narys Petras Gražulis, bet ir riaušių prie Seimo byloje teisiamas Antanas Kandrotas-Celofanas.

Mitingo iniciatorių teigimu, šiuo metu mokyklose nėra pakankamai su lytiškumu susijusios informacijos, todėl LGBT priklausančių moksleivių savijauta – prastėja.

Pasak Lietuvos gėjų lygos vadovo Vladimiro Simonko, mitingo metu parlamentarai bus raginami panaikinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą, kuria remiantis ne kartą buvo apribota su LGBT bendruomene susijusi informacija. Tai, akcentuoja V. Simonko, yra diskriminacinė nuostata, daranti akivaizdžią žalą Lietuvos vaikams.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes jau seniai kėlėme klausimą dėl šios įstatymo nuostatos. Tai tikrai nedaro teigiamos įtakos moksleiviams. Dabar moksleiviams nėra prieinama informacija apie LGBT asmenis“, – Eltai sakė LGL lyderis.

REKLAMA

Priešingai, akcentavo jis, 2017 ir 2022 metais atlikti tyrimai rodo, kad LGBT bendruomenei priklausančių moksleivių savijauta prastėja.

„Mes atlikome mokyklose tyrimus ir parodėme, kad šio klausimo nebuvimas sukuria nesaugią atmosferą LGBT moksleiviams. Jokia paslaptis, kad mūsų mokyklose yra LGBT moksleivių. Tai faktas. Ką jiems daryti, kai jie girdi įžeidžius komentarus. Mūsų tyrimas rodo, kad situacija mokyklose blogėja. Blogėja LGBT moksleivių savijauta“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

V. Simonko pridūrė, kad reikėtų labai kritiškai įvertinti ir Seime kilusias iniciatyvą, atsisakyti lytiškumo temų gyvenimo įgūdžių programoje.

„Mūsų apklausoje dalyvavo 1000 moksleivių. Kas man palieka įspūdį, kad moksleiviai nori, kad su jais kalbėtųsi, jie nori būti išgirsti. Tas noras sudalyvauti apklausoje mane įkvėpė. Mes matom, kad darome teisingą žingsnį. Išgirskite, jeigu ne mus, tai bent savo moksleivius, savo vaikus“, – pridūrė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Simonko teigimu, reikia suprasti, kad tikrai didelę žalą daro tą informacija apie LGBT, kuri yra pagrįsta stereotipais ir manipuliacijomis. Pasak jo, to pasitaiko per mokyklose vedamas „religijos pamokėles“.

„Moksleiviai skundžiasi dėl to, kad jiems pateikiama iškreipta informacija per religijos pamokėles. Visi prisimename istorija, kada mokytoja pasakojo apie gėjus-kanibalus. Tokių dalykų negali būti“, – teigė jis, akcentuodamas, kad dėl to ir yra būtina atsisakyti ribojimų su LGBT susijusios informacijos sklaidai.

REKLAMA

Pasirodė Gražulis ir Celofanas

Dar neprasidėjus Gėjų lygos mitingui, pasirodė gyventojai, nešini plakatais „Pedofilija ne teisė, o nusikaltimas!“, „Geras pedofilas – miręs pedofilas“. Žurnalistai paklausė, kodėl šie žmonės atėjo būtent į šį mitingą.

„Norime pasakyti, kad žmonės, kurie domisi vaikais, jų seksualiniais pomėgiais, perša savo seksualinius pomėgius, yra pedofilai“, – sakė mitinguotojas Raimundas.

Nors protestuotojai prieš pedofilus pasirodė Gėjų lygos mitinge, jie teigė, kad patys gėjai nėra pedofilai.

REKLAMA

„Gėjai yra gėjai. Gėjai santykiauja su suaugusiais žmonėmis. Vaikai jų nedomina. Bet tie gėjai, kuriuos domina vaikai, <...> yra pedofilai“, – kalbėjo Raimundas

Vis dėlto, šių žmonių nedžiugina tai, kad Gėjų lyga siekia, jog vaikams būtų pasakojama apie LGBT bendruomenę.

„Vaikai yra neseksualinio pobūdžio. Vaikai turi turėti vaikystę, o ne galvoti, kas ten kur darosi. Vaikai turi žaisti su žaislais“, – pridūrė Raimundas.

Netrukus į protestą prisijungė ir daugiau žmonių, nešinų Lietuvos vėliavomis bei plakatais. Proteste pasirodė ir Seimo narys Petras Gražulis, siekdamas sustabdyti protestą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Petriuk, pakeisk plokštelę“, – kalbėjo V. Simonko.

Taip pat atėjo įvairių mitingų dalyvis Antanas Kandrotas-Celofanas. Kartu su bendraminčiais jis nešėsi Lietuvos vėliavą ir ragino užbaigti LGBT protestą.

Celofano vedami mitinguotojai filmavo renginį, o LGBT nariams atvirai rėžė klausimus, tokius kaip „Kaip populiaciją didinsit?“

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio klausimo jau anksčiau ėmėsi Teisingumo ministerija, pateikusi įstatymo pataisas, kuriomis ir siūloma panaikinti V. Simonko minėtą nuostatą.

ELTA primena, kad būtent šia nuostata remiantis 2013 metais Lietuvoje buvo uždrausta vaikiška knyga, aprašanti homoseksualių porų meilę. Šia įstatymine iniciatyva Teisingumo ministerija siūlo įgyvendindami Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą byloje dėl „Gintarinės širdies“.