Virginijus Sinkevičius pasisakė apie skundą dėl EK galimai neskaidrių veiksmų

„Tai yra visiškai politiškai motyvuotas skundas, kurio pagrindu nėra pradėta jokio tyrimo. (...) Tai yra toks tipinis politinis šiuolaikinis susidorojimas, kur bandoma kažkuo apkaltinti oponentus“, – BNS sakė V. Sinkevičius.
Kaltina neskaidriai paskirsčius 7 mlrd. eurų
Europos mokesčių mokėtojų asociacija liepą Europos Sąjungos (ES) prokuratūrai Liuksemburge ir Miuncheno prokuratūrai pateikė skundus prieš Fransą Timmermansą (Fransą Timermansą) ir V. Sinkevičių.
Nyderlandų politikas buvo EK vicepirmininkas, atsakingas už ES Žaliąjį kursą, o V. Sinkevičius – aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės eurokomisaras.
Skunde, apie kurį pirmasis paskelbė vokiečių leidinys „Bild“, teigiama, kad 2019–2024 metais NVO buvo skirti 7 mlrd. eurų, tačiau šis finansavimas vyko be pakankamos priežiūros ir kontrolės, o pinigai skirti propaguoti Žaliąjį kursą, daryti įtaką Europos Parlamentui (EP), teistis su privačiomis įmonėmis.
Vasarą dešiniosios EP frakcijos bandė įsteigti šiam klausimui skirtą tyrimo komisiją, tačiau ši iniciatyva buvo atmesta, vietoje to Biudžeto kontrolės komitete nutarta įsteigti darbo grupę, kuri stebės, kaip EK finansuoja NVO.
„Transparency International“ „Euronews“ teigė, kad pranešimai apie galimai neskaidrų NVO finansavimą yra neteisingi.
Europos mokesčių mokėtojų asociacijai vadovauja Michaelis Jageris, kuris yra Bavarijos Krikščionių socialinės sąjungos narys.
Anot V. Sinkevičiaus, skundo pagrindu tapo Europos audito rūmų balandį paskelbta ataskaita, kurioje teigiama, kad NVO skiriamas ES finansavimas vidaus politikos srityje nebuvo pakankamai skaidrus.
Ataskaitoje teigiama, kad iš esmės Komisija ir kitos įgyvendinančiosios institucijos, prieš skirdamos ES lėšas NVO, tikrina pagrindinius skaidrumo reikalavimus, tačiau aktyviai neprižiūri, ar laikomasi ES vertybių.
Ataskaitoje rekomenduojama patobulinti NVO klasifikavimo gaires, gerinti informacijos apie ES išlaidas kokybę, stiprinti ES vertybių laikymosi tikrinimą.
„Tas pats auditas nustatė, kad lėšos buvo skirtos teisingai, kad buvo skelbtas atviras konkursas, jame dalyvavo NVO, jos vėliau sudarė sutartis su administruojančia agentūra ir įgyvendino tai, kas buvo apibrėžta tose sutartyse“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
„Čia yra labai daug absurdo tame (skunde – BNS), nes nei komisaras, nei viceprezidentas nėra atsakingi nei už konkurso paskelbimą, nei už paraiškų vertinimą ar pinigų skyrimą. Visa tai daro nepriklausoma agentūra, kuri dalinai yra pavaldi biudžeto komisarui“, – teigė jis.
Svarsto kreiptis į teismą
Politikas sako nesuprantantis ir kodėl skunde nurodyta 7 mlrd. eurų suma.
„Kalbama apie kažkokią mistinę 7 mlrd. eurų sumą. Tai kai visas (Europos Sąjungos aplinkos ir klimato programos – BNS) LIFE biudžetas 2021–2027 metų laikotarpiui yra 5,4 mlrd. eurų, tai iš kur ten septyni milijardai, kuriuos galėjo paskirti Komisija, aš net neįsivaizduoju“, – sakė V. Sinkevičius.
Pasak jo, NVO skiriama keliasdešimt milijonų iš visos programos.
V. Sinkevičius teigė, kad nė viena institucija dėl šio skundo su juo nesusisiekė.
Jo nuomone, skundas yra teikiamas prieš kitą mėnesį vyksiančius pirmalaikius Nyderlandų parlamento rinkimus, kur F. Timmermanso vadovaujamas Žaliųjų ir kairiųjų aljansas yra antroje-trečioje vietoje kartu su konservatyvia partija „Krikščionių demokratų kvietimas“.
„F. Timmermansas labai gerai atrodo Nyderlandų rinkimuose, tai nuolat bandoma rasti kažkokių tai priekaištų jo darbui. (...) Yra vieno žmogaus sukurta asociacija, tas žmogus yra vietos politikas Bavarijos regione. Jis sugalvojo tokį kreipimąsi, bet to kreipimosi pagrindu jokio tyrimo nėra pradėta“, – kalbėjo europarlamentaras.
V. Sinkevičius neatmeta galimybės kreiptis į teismą dėl M. Jagerio pasisakymų.
„Aš pasižiūrėsiu pono asociacijos vadovo komentarus ir jeigu jis neatsargiai kažkur drįso mane apkaltinti, nes man reputacija yra svarbi, tai yra viskas, ką aš turiu kaip politikas, aš lygiai taip pat svarstysiu kreiptis į teismą. Aišku, tai yra Vokietijos jurisdikcija, tai bus be galo sudėtinga, bet aš kantrybės turiu, nes akivaizdu, kad jo pasisakymai padarė žalą mano vardui“, – teigė jis.
V. Sinkevičius už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingu EK nariu buvo 2019–2024 metais, nuo 2024 metų jis dirba EP, yra Žaliųjų ir Europos laisvojo aljanso frakcijos pirmininko pavaduotojas.
