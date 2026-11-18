V. Sinkevičius, be kita ko, ragina Finansų ministeriją greičiau pateikti konkrečius siūlymus dėl planuojamų mokesčių pakeitimų.
„Biudžetas turi atliepti tas valstybės problemas, kurios yra aktualiausios. Ir tai yra šeimos politika, nes demografinė situacija šalies yra sudėtinga ir mes turime atliepti ir padėti šeimoms. (...) Ir antras dalykas – statutinių pareigūnų atlyginimai“, – trečiadienį Žinių radijui sakė V. Sinkevičius.
„Šitie du dalykai yra kritiniai, kuriuos mes turime atliepti biudžete ir, galų gale, turėti planą ilgalaikį biudžeto subalansavimui“, – tikino jis.
Pasak jo, demokratams ypač svarbu užtikrinti paramą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir numatyti kuo aukštesnes vaiko priežiūros išmokų lubas, kad gimus vaikui šeimos neprarastų pajamų.
V. Sinkevičius kritikavo siūlymus mažinti paramą pirmajam būstui, teigdamas, kad dėl to jaunoms šeimoms regionuose gali būti sunkiau įsigyti nuosavą būstą.
„Priemonės, kurios yra aktualios žmonėms, kurios pasiekia Lietuvos žmones, jos kaip tik turi būti skatinamos, o ne neaiškios studijos, konsultantų pirkimai, kur yra ištaškoma eilė pinigų“, – tikino politikas.
V. Sinkevičius taip pat pabrėžė būtinybę spręsti statutinių pareigūnų, įskaitant policininkus, ugniagesius ir aplinkosaugininkus, darbo užmokesčio klausimą.
„Statutinių, tai nėra tik policijos pareigūnai, tai yra ir ugniagesiai, tai yra ir aplinkosaugininkai. Ir mes, aišku, ieškome čia sprendimų kartu su visa Vyriausybe“, – aiškino jis.
Kalbėdamas apie planuojamas biudžeto korekcijas, V. Sinkevičius teigė pasigendantis konkrečių Finansų ministerijos pasiūlymų, dėl kurių galėtų apsispręsti koalicijos partneriai.
Anot jo, viešai aptariami įvairūs galimi mokesčių pakeitimai nebūtinai atspindi valdančiųjų pasiektus susitarimus, o nesant konkrečių pasiūlymų visuomenėje kyla nereikalinga įtampa.
„Kalbant dėl biudžeto, lėčiausiai aš matau, kad tos deklaracijos virstų realiais siūlymais. Nes šiuo atveju, jeigu mes susitariame dėl vieno ar kito pakeitimo, labai norėtųsi greitesnės reakcijos iš Finansų ministerijos pateikiant konkretų siūlymą ir nelaikant nei visuomenės, nei verslo tam tikroje įtampoje“, – kalbėjo demokratų lyderis.
„Norėtųsi, kad Finansų ministerija atliktų savo darbą, pateiktų konkrečius pasiūlymus su konkrečiais tarifais, su numatomomis pajamomis į biudžetą ir tuomet mes turėtume konkretumo. Kol to konkretumo nėra, nėra ir progreso“, – sakė jis.
Trečiadienį valdančiųjų partijų lyderiai dar kartą aptars 2027 metų valstybės biudžeto projektą, galimus mokesčių pakeitimus ir išlaidų mažinimą.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), viršydamas Mastrichto kriterijuose numatytą 3 proc. ribą.
Seimas ketvirtadienį pradės pirmąjį 2027 metų valstybės biudžeto projekto svarstymą.
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