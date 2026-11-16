Pagalbinio apvaisinimo pataisos sukėlė audras valdančiųjų gretose: „Labai blogai vertinu“

Parlamento sprendimu, pagalbinio apvaisinimo paslaugomis galės pasinaudoti nesusituokusios poros bei vienišos moterys. A. Verygos nuomone, pastarasis „siūlymas yra ne apie mediciną“.
„Labai blogai vertinu. Todėl, kad čia visas šitas siūlymas yra ne apie mediciną. Kuo toliau, tuo labiau siūlymo teikėjams nepavyko net normaliai paslėpti, kad čia yra ne apie mediciną“, – Eltai Briuselyje teigė A. Veryga.
„Tai pirmiausia yra apie vienos lyties asmenų porų vaikus. Šiuo atveju kalbame apie moterų poras, kurioms dabar buvo sudėtinga gauti tokias procedūras. Iš esmės Lietuvoje tai ir neįmanoma, ar ne? Manau, kad iš čia pirmiausia ir kyla poreikis. Ir tai yra, sutikite, nesusiję su nevaisingumu“, – kalbėjo politikas.
Veryga: „Matyčiau didesnę problemą...“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas teigė, kad „mažiausiai nuogąstautų“ dėl to, kiek šios paslaugos galėtų kainuoti valstybei – esą „čia mes pirmiausia kalbame apie ideologinius dalykus“.
„Aš čia matyčiau didesnę problemą tikrai ne piniguose. Čia keliami fundamentalesni klausimai: kaip mes apskritai matome vaiko teises, kaip matome šeimą. Iš čia ir kyla tas didysis nesutarimas. Ginčas ne dėl pinigų. Aš tikrai esu šalininkas, kad, jeigu trūksta pinigų nevaisingoms poroms, apvaisinimo ciklams, valstybė juos kompensuotų. Jeigu nepavyksta, padėkime žmonėms visomis įmanomomis priemonėmis susilaukti vaikų“, – sakė A. Veryga.
„Bet čia mes pirmiausia kalbame apie ideologinius dalykus, apie vaiko teises, o ne apie suaugusio žmogaus norus. Norai yra gerai, visi mes turime įvairių norų, bet norai visada atsiremia į tam tikras kito žmogaus teises“, – teigė LVŽS pirmininkas.
Seimo priimtas įstatymo pataisas praėjusią savaitę pasveikino šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Vis dėlto A. Veryga teigė manąs, kad šį parlamento sprendimą prezidentas turėtų vetuoti.
„Žinote, geriau tegul prezidentas vetuoja. Aš siūlyčiau jam vetuoti, nes įstatymas buvo priimtas vos per plauką — mačiau, tik 78 balsais. Aš prezidento vietoje vetuočiau tokį įstatymą“, – sakė „valstiečių“ lyderis.
V. Sinkevičius: pirmiausia galvojame apie vaikus
V. Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama demokratų partija „nenorėtų skatinti vaikų augimo be tėvystės“, todėl esą priimtam įstatymo variantui nepritaria.
„Mes jam nepritariame todėl, kad pirmiausia galvojame apie vaikus. Visgi šiuo atveju vienas dalykas yra moteris ir jos sveikata, bet vėliau gimsta vaikas. Mes matome, ir iš istorijos pamokų žinome, kad tie vaikai, kurie gimsta ir auga be tėčio, patiria didelių psichologinių iššūkių“, – Eltai Briuselyje sakė V. Sinkevičius.
„Todėl šiuo atveju mes nenorėtume skatinti vaikų augimo be tėvystės, ir dėl to mūsų, didžiosios partijos dalies, taip pat ir mano, pozicija buvo orientuota į vaiko psichologinę sveikatą“, – tęsė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.
Tiesa, politikas pabrėžė, kad jo vadovaujama partija pasisakė už privalomą pagalbą šeimoms, kurios susiduria su iššūkiais susilaukti vaikų. Taip pat tai, kad valstybė turi prisidėti prie „labai brangiai kainuojančių“ pagalbinio apvaisinimo procedūrų finansavimo.
„Demokratų, pozicija buvo šiek tiek kitokia: be jokios abejonės, valstybė privalo remti ir rasti būdų padėti šeimoms, kurios susiduria su iššūkiu susilaukti vaikų. Tai tikrai yra didelis iššūkis ir šeimai sukelia daug skausmo, be to, visa tai labai brangiai kainuoja – tie tyrimai ir galiausiai pati pagalbinio apvaisinimo procedūra. Šiuo atveju mes tikrai pasisakėme už tokią paramą, ypač nustačius medicinines priežastis. Dabar priimtas pats liberaliausias variantas“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Reguliavimą imtasi keisti po KT sprendimo
Kaip skelbta, Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis teisė naudotis pagalbinio apvaisinimo paslaugomis suteikiama ne tik susituokusioms ar partnerystę įregistravusioms poroms, bet ir partnerystės neįregistravusiems vyrui ir moteriai bei poroje nesančioms moterims.
Šias Seimo priimtas pataisas dar turės pasirašyti prezidentas.
ELTA primena, kad keisti pagalbinio apvaisinimo teisinį reguliavimą imtasi po 2025 m. balandį paskelbto Konstitucinio Teismo (KT) nutarimo, kuriuo pripažinta, kad teisės į šias paslaugas ribojimas tik susituokusiems ar registruotą partnerystę sudariusiems asmenims prieštarauja Konstitucijai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.