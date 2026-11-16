Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pagalbinio apvaisinimo pataisos sukėlė audras valdančiųjų gretose: „Labai blogai vertinu“

2026-11-16 17:19 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 17:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dalis valdančiųjų kritiškai vertina Seimo priimtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisas ir šių paslaugų prieinamumo išplėtimą. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad priimtas „pats liberaliausias variantas“, kuriam partija nepritaria. „Valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga mano, kad dalis projekto siūlymų yra orientuoti ne į nevaisingumo problemą, bet į vienos lyties asmenų poras. 

Aurelijus Veryga (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (20)

Dalis valdančiųjų kritiškai vertina Seimo priimtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisas ir šių paslaugų prieinamumo išplėtimą. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad priimtas „pats liberaliausias variantas“, kuriam partija nepritaria. „Valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga mano, kad dalis projekto siūlymų yra orientuoti ne į nevaisingumo problemą, bet į vienos lyties asmenų poras. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Parlamento sprendimu, pagalbinio apvaisinimo paslaugomis galės pasinaudoti nesusituokusios poros bei vienišos moterys. A. Verygos nuomone, pastarasis „siūlymas yra ne apie mediciną“.

REKLAMA

„Labai blogai vertinu. Todėl, kad čia visas šitas siūlymas yra ne apie mediciną. Kuo toliau, tuo labiau siūlymo teikėjams nepavyko net normaliai paslėpti, kad čia yra ne apie mediciną“, – Eltai Briuselyje teigė A. Veryga. 

„Tai pirmiausia yra apie vienos lyties asmenų porų vaikus. Šiuo atveju kalbame apie moterų poras, kurioms dabar buvo sudėtinga gauti tokias procedūras. Iš esmės Lietuvoje tai ir neįmanoma, ar ne? Manau, kad iš čia pirmiausia ir kyla poreikis. Ir tai yra, sutikite, nesusiję su nevaisingumu“, – kalbėjo politikas. 

REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aurelijus Veryga

Veryga: „Matyčiau didesnę problemą...“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas teigė, kad „mažiausiai nuogąstautų“ dėl to, kiek šios paslaugos galėtų kainuoti valstybei – esą „čia mes pirmiausia kalbame apie ideologinius dalykus“. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš čia matyčiau didesnę problemą tikrai ne piniguose. Čia keliami fundamentalesni klausimai: kaip mes apskritai matome vaiko teises, kaip matome šeimą. Iš čia ir kyla tas didysis nesutarimas. Ginčas ne dėl pinigų. Aš tikrai esu šalininkas, kad, jeigu trūksta pinigų nevaisingoms poroms, apvaisinimo ciklams, valstybė juos kompensuotų. Jeigu nepavyksta, padėkime žmonėms visomis įmanomomis priemonėmis susilaukti vaikų“, – sakė A. Veryga.

REKLAMA

„Bet čia mes pirmiausia kalbame apie ideologinius dalykus, apie vaiko teises, o ne apie suaugusio žmogaus norus. Norai yra gerai, visi mes turime įvairių norų, bet norai visada atsiremia į tam tikras kito žmogaus teises“, – teigė LVŽS pirmininkas. 

Seimo priimtas įstatymo pataisas praėjusią savaitę pasveikino šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

REKLAMA

Vis dėlto A. Veryga teigė manąs, kad šį parlamento sprendimą prezidentas turėtų vetuoti. 

„Žinote, geriau tegul prezidentas vetuoja. Aš siūlyčiau jam vetuoti, nes įstatymas buvo priimtas vos per plauką — mačiau, tik 78 balsais. Aš prezidento vietoje vetuočiau tokį įstatymą“, – sakė „valstiečių“ lyderis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Sinkevičius: pirmiausia galvojame apie vaikus

V. Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama demokratų partija „nenorėtų skatinti vaikų augimo be tėvystės“, todėl esą priimtam įstatymo variantui nepritaria. 

„Mes jam nepritariame todėl, kad pirmiausia galvojame apie vaikus. Visgi šiuo atveju vienas dalykas yra moteris ir jos sveikata, bet vėliau gimsta vaikas. Mes matome, ir iš istorijos pamokų žinome, kad tie vaikai, kurie gimsta ir auga be tėčio, patiria didelių psichologinių iššūkių“, – Eltai Briuselyje sakė V. Sinkevičius.

REKLAMA

„Todėl šiuo atveju mes nenorėtume skatinti vaikų augimo be tėvystės, ir dėl to mūsų, didžiosios partijos dalies, taip pat ir mano, pozicija buvo orientuota į vaiko psichologinę sveikatą“, – tęsė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis. 

REKLAMA

Tiesa, politikas pabrėžė, kad jo vadovaujama partija pasisakė už privalomą pagalbą šeimoms, kurios susiduria su iššūkiais susilaukti vaikų. Taip pat tai, kad valstybė turi prisidėti prie „labai brangiai kainuojančių“ pagalbinio apvaisinimo procedūrų finansavimo.

„Demokratų, pozicija buvo šiek tiek kitokia: be jokios abejonės, valstybė privalo remti ir rasti būdų padėti šeimoms, kurios susiduria su iššūkiu susilaukti vaikų. Tai tikrai yra didelis iššūkis ir šeimai sukelia daug skausmo, be to, visa tai labai brangiai kainuoja – tie tyrimai ir galiausiai pati pagalbinio apvaisinimo procedūra. Šiuo atveju mes tikrai pasisakėme už tokią paramą, ypač nustačius medicinines priežastis. Dabar priimtas pats liberaliausias variantas“, – kalbėjo V. Sinkevičius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reguliavimą imtasi keisti po KT sprendimo

Kaip skelbta, Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis teisė naudotis pagalbinio apvaisinimo paslaugomis suteikiama ne tik susituokusioms ar partnerystę įregistravusioms poroms, bet ir partnerystės neįregistravusiems vyrui ir moteriai bei poroje nesančioms moterims.

REKLAMA

Šias Seimo priimtas pataisas dar turės pasirašyti prezidentas.

ELTA primena, kad keisti pagalbinio apvaisinimo teisinį reguliavimą imtasi po 2025 m. balandį paskelbto Konstitucinio Teismo (KT) nutarimo, kuriuo pripažinta, kad teisės į šias paslaugas ribojimas tik susituokusiems ar registruotą partnerystę sudariusiems asmenims prieštarauja Konstitucijai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
„Džiaugiuosi“ – premjeras pakomentavo pasikeitusią pagalbinio apvaisinimo tvarką (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų