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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

V. Sinkevičius apie demografinę situaciją: šeimos paketas nėra „sidabrinė kulka“

2026-11-12 18:10 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 18:10
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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad siūlomas šeimos paramos paketas savaime nepakeis Lietuvos demografinės situacijos, tačiau gali padėti šeimoms apsispręsti dėl vaikų. Pasak jo, svarbiausios paketo dalys turėtų būti didesnės vaiko priežiūros išmokos ir pagalba įsigyjant pirmąjį būstą.

Virginijus Sinkevičius: atstatant Ukrainą jos ir ES įmonės turi stiprinti ryšius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad siūlomas šeimos paramos paketas savaime nepakeis Lietuvos demografinės situacijos, tačiau gali padėti šeimoms apsispręsti dėl vaikų. Pasak jo, svarbiausios paketo dalys turėtų būti didesnės vaiko priežiūros išmokos ir pagalba įsigyjant pirmąjį būstą.

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„Tai nėra sidabrinė kulka, bet manau, kad šeimai, kuri svarsto turėti vaikų, tai yra pagalba. Tai yra pagalba, nes šeima nepraranda pajamų, taip pat pagalba dėl pirmojo būsto“, – ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje sakė V. Sinkevičius.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virginijus Sinkevičius: atstatant Ukrainą jos ir ES įmonės turi stiprinti ryšius

Kritikavo dabartines išmokų lubas

Politiko teigimu, vienas svarbiausių šeimų finansinių iššūkių yra pajamų sumažėjimas išėjus vaiko priežiūros atostogų. Jis kritikavo dabartines išmokų lubas, kurios, anot jo, neatitinka augančių atlyginimų.

„Tavo atlyginimas yra du su puse tūkstančio, o Vilniuje, man atrodo, tai yra pakankamai normalus atlyginimas, nėra čia kažkoks kosmosas. Ir tau iš karto taikomos 1 600 eurų lubos. Tai tu prarandi 900 per mėnesį, išeidama arba vyras išeidamas vaiko priežiūros atostogų. Ir tai tikrai kerta šeimos biudžetui“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

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Jis vaiko priežiūros išmokas pavadino neadekvačiomis ir pabrėžė, kad jų didinimas būtų elementaraus teisingumo klausimas. Politikas taip pat atkreipė dėmesį į „Sodros“ finansus: jo teigimu, į rezervą nukreipiama beveik 400 mln. eurų, o motinystės ir tėvystės išmokoms išmokama apie 500 mln. eurų. Šiemet „Sodros“ rezervas, pasak jo, turėtų siekti 7 mlrd. eurų.

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V. Sinkevičiaus teigimu, šeimos politikos stiprinimas turėtų būti platesnio valstybės požiūrio į demografiją dalis. Jo nuomone, reikalingas socialinis ir kultūrinis pokytis, kad šeima taptų valstybės prioritetu.

„Manau, kad apskritai reikalingas socialinis ir kultūrinis lūžis visuomenėje, kad suvoktume, jog mūsų tautos išlikimas priklauso nuo demografijos“, – sakė politikas.

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Nemokami pietūs, pirmojo būsto finansavo programa ir kiti siūlymai

Kaip skelbė ELTA, Vyriausybės Šeimos priemonių pakete – nemokami pietūs visiems mokiniams nuo penktos iki dešimtos klasės, pirmojo būsto finansavimo programa, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms.

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Iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame yra devynios priemonės.

Pirmojo būsto programai šeimoms pakete iš viso numatoma skirti 67 mln. eurų, iš jų papildomai 50 mln. eurų per metus – regionų būsto programai.

Šeimos pakete – ir 12 mln. eurų parama į Lietuvą iš užsienio grįžtančioms šeimoms – jos galėtų gauti nuo 2 tūkst. eurų iki 5 tūkst. eurų dydžio vienkartines išmokas.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.

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