Vilnius atsisveikina su vienu populiariausių barų: šį savaitgalį – paskutinė proga užsukti

Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše kūrėjai pranešė, kad šis savaitgalis – paskutinis dabartinėje vietoje.
Paskutinis savaitgalis
„Kaip dažnai – operos yra kelių veiksmų. Mūsų visų kurtas Pirmasis Veiksmas baigiasi. Su kupinom širdim įspūdžių ir akimirkų tiek ant Stogo, Bokšte, ir Cafe tariame – gero vėjo! Už visą istoriją įrašytą šioje vietoje“, – rašoma „Opera Social House“ įraše.
Erdvės komanda kviečia vilniečius ir miesto svečius dar kartą užsukti, pakelti tostą ir pasimėgauti paskutinėmis akimirkomis ant garsiojo OSH stogo, kuris tapo daugelio vakarų, koncertų ir susitikimų simboliu.
„Užsuk pabūt ir pakelt tostą, dar kartą paganyti debesis!“ – kviečia kūrėjai.
Antrasis veiksmas – jau pakeliui
Nors šis savaitgalis žymi pabaigą, OSH žada, kad tai tik pertrauka prieš naują pradžią.
„O kas toliau? Lengva pertrauka – ir keliausime į Antrą veiksmą. Antrame veiksme – nauja lokacija su savo unikalumu ir žavesiu, kur lauksime tavęs. Daugiau – netrukus“, – intriguoja komanda.
