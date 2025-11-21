 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje vyras šratiniu pistoletu apšaudė darbininkus

2025-11-21 08:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 08:12

Vilniuje vyras pro langą šaudė šratiniu pistoletu į lauke dirbančius žmones.

Policija (nuotr. BFL)

0

Per incidentą žmonės nenukentėjo, pranešė Policijos departamentas.

Įvykis buvo užregistruotas ketvirtadienio rytą, apie 7.50 val., Gelvonų gatvėje.

Daugiabučiame name, vyras (gim. 1983 m.) pro langą šaudė šratiniu pneumatiniu pistoletu „Glock“.

Įvykio metu žmonės sužaloti nebuvo. 

Pneumatinį pistoletą paėmė policijos pareigūnai. Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

