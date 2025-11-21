Vilniuje vyras šratiniu pistoletu apšaudė darbininkus

Per incidentą žmonės nenukentėjo, pranešė Policijos departamentas.
Įvykis buvo užregistruotas ketvirtadienio rytą, apie 7.50 val., Gelvonų gatvėje.
Daugiabučiame name, vyras (gim. 1983 m.) pro langą šaudė šratiniu pneumatiniu pistoletu „Glock“.
Įvykio metu žmonės sužaloti nebuvo.
Pneumatinį pistoletą paėmė policijos pareigūnai. Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
