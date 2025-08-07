Vilniuje per sprogimą remontuojant kanalizaciją sužeisti trys vyrai

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienį, apie 13 val. 15 min. Vilniuje, Antakalnio rajone, L. Sapiegos gatvėje.
Vykdant kanalizacijos darbus, iškastoje duobėje su kanalizacijos vamzdžiais, galimai susikaupus garams įvyko sprogimas.
Per jį sužaloti vyras (gim. 1979 m.), vyras (gim. 2002 m.) ir vyras (gim. 1966 m.).
Nukentėjusieji paguldyti į ligoninę.
Surinkta medžiaga dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
