Vilniuje pavogtas ir vėliau padegtas motoroleris

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 6.15 val. Genių gatvėje, iš daugiabučio namo kiemo, buvo pavogtas motoroleris „Benelli“.
Tą pačią dieną apie 6.20 val. Gerovės gatvėje motoroleris buvo padegtas.
Nuostolis – apie 1,1 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės ir turto sunaikinimo ar sugadinimo.
