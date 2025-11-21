Vilniuje pavogta automobilių dalių, statybinių įrankių už 25,7 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, ketvirtadienį, 8 val., automobilių stovėjimo aikštelėje Olimpiečių gatvėje pastebėta, kad išdaužtas BMW durelių stiklas, pavogti žibintai ir grotelės, sukeliant apie 15 tūkst. eurų žalą.
Maždaug pora valandų anksčiau statybvietėje Piliakalnio gatvėje pastebėta, kad iš statybinių vagonėlių pavogti įmonėms priklausantys įvairūs statybiniai įrankiai. Bendras nuostolis siekia 3,7 tūkst. eurų.
Tos pačios dienos naktį Fabijoniškių gatvėje pasigesta priekinių automobilio „Porsche Cayenne“ žibintų, padarant apie 7 tūkst. eurų žalą.
Pareigūnai dėl šių vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.
