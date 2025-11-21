 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje pavogta automobilių dalių, statybinių įrankių už 25,7 tūkst. eurų

2025-11-21 10:24 / šaltinis: BNS
2025-11-21 10:24

Sostinėje ketvirtadienį pavogta automobilių BMW ir „Porsche“ dalių, statybinių įrankių, taip padarant apie 25,7 tūkst. eurų nuostolį.

Policija (nuotr. Organizatorių)

0

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, ketvirtadienį, 8 val., automobilių stovėjimo aikštelėje Olimpiečių gatvėje pastebėta, kad išdaužtas BMW durelių stiklas, pavogti žibintai ir grotelės, sukeliant apie 15 tūkst. eurų žalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maždaug pora valandų anksčiau statybvietėje Piliakalnio gatvėje pastebėta, kad iš statybinių vagonėlių pavogti įmonėms priklausantys įvairūs statybiniai įrankiai. Bendras nuostolis siekia 3,7 tūkst. eurų.

Tos pačios dienos naktį Fabijoniškių gatvėje pasigesta priekinių automobilio „Porsche Cayenne“ žibintų, padarant apie 7 tūkst. eurų žalą.

Pareigūnai dėl šių vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.

