Vilniuje – moterų siaubas: vyras aistrą bandė tenkinti neįtikėtinu būdu

Anonime panorusi išlikti vilnietė (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) tv3.lt žurnalistams pasakojo, kad pirmadienį, rugsėjo 1 d. popietės metu prie jos sostinės Naujamiestyje esančioje Algirdo g. pradėjo lįsti vyras.
„Pamačiau vyrą, kokių 30 metų ir pastebėjau, kad jis kažkaip bando užmegzti akių kontaktą, pagalvojau galbūt nori ko nors paklausti ir irgi atreagavau. Tada jis priėjo ir pradėjo pilti turinį, tokį pakankamai vulgarų, kad jam ką nors parodyčiau ir tada supratau, kad čia kažkas negerai“, – pasakojo moteris.
Pašnekovės teigimu, vyras prašė parodyti jam savo lytinius organus. Tad išgirdusi tokį prašymą moteris iškart nusprendė atsitraukti nuo nepadoriai kalbančio vyriškio, tačiau šis pradėjo ją sekioti.
„Nutraukiau tą jo kalbą ir bandžiau atsitraukti, o jis pradėjo paskui mane eiti. Ten kur aš einu, ten ir jis eina, pasidarė kažkaip neramu“, – dėstė ji.
Galiausiai priėjusi Kinijos ambasadą moteris teigė, kad pasibeldė į ten buvusį budinčiojo postą ir išėjus budinčiam asmeniui paaiškino kilusią situaciją.
Visgi tai vyro nesustabdė ir jis, pasak pašnekovės, pradėjo vaidinti, kad yra moters pažįstamas.
„Tas vyras vaidino, kad mane pažįsta. Net tas apsaugininkas šiek tiek suabejojo ar aš tikrai jo nepažįstu, reikėjo dar įtikinti, kad nepažįstu. Tada jau pamatė (apsauginis – aut. past.), kad jis vis tiek eina į mane, kalbina kur nors eiti“, – dalinosi moteris.
Ją persekiojęs vyras neketino atsitraukti net ir tada, kai moteris pagrasino paskambinti dėl tokio vyro elgesio policijai ir, anot jos, visiškai nereagavo į tokį grasinimą.
„Vėliau apsauginis suprato, kad situacija visgi rimta ir sako: „Arba tu atsitrauki, arba aš tau kviečiu policiją.“ Tai dar taip į mane tas vaikinas pažiūrėjo: „Nu tai jeigu tu čia vaidini ir neini, nu tai gerai, kviesk tą policiją“ ir išėjo“, – aiškino ji.
Dėl tokio elgesio moteris teigė, kad kreipėsi į policiją bei apie įvykį pranešė vietinėje socialinių tinklų grupėje, kurioje žmonės dalinosi, kad pastaruoju metu jiems taip pat teko susidurti su panašiai besielgusiais asmenimis, tačiau nėra aišku ar tai buvo tas pats vyras.
Į vietą išsiųstos 2 policijos pajėgos
Kaip nurodė Vilniaus VPK komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja apie 13 val. 38 min. rugsėjo 1 d. buvo gautas moters pranešimas, kad ją prie Kinijos ambasados kalbina nepažįstamas vyras, galimai nestabilios psichikos ir neadekvatus, kuris nuėjo link Mindaugo g. esančios parduotuvės.
Policija į įvykio vietą atvyko per 6 min., buvo išsiųsti 2 policijos pajėgos, tačiau apžiūrėjus nurodytas gatves asmens matyti nebuvo.
Remiantis Lietuvos respublikos administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsniu dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.
Pakartojus šį nusižengimą bauda siekia nuo 140 iki 240 eurų. Be to, numatoma, kad pakartojus nusižengimą taip pat gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
Tuo metu remiantis baudžiamojo kodekso 284 straipsniu, tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
