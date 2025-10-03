Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus rajono savivaldybėje gyvena juodas katinas vardu Meras: „Dabar tai mandagiai elgiasi“

2025-10-03 09:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 09:52

Vilniaus rajono savivaldybėje jau pusantro mėnesio darbuojasi du merai: socialdemokratas Robertas Duchnevič ir pūkuotasis katinas vardu Meras. Kaip juokauja savivaldybės vadovas, merai vienas kitam kelio nepastoja tol, kol kol pūkuotasis nepradeda draskyti užuolaidų, ar versti vazonų su gėlėmis.



0

Kaip atsidūrė juodas katinėlis Vilniaus savivaldybėje? Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visos savivaldybės numylėtinis

Vilniaus rajono savivaldybėje yra kabinetas, ant kurio durų puikuojasi užrašas: čia kartais dirba meras. Ir tikrai dirba, tik ne tas, socialdemokratas, o kitas – pūkuotasis.

Ir miesto valdžiai katinas nekainuoja nė cento, nes maistą ir kitus būtiniausius daiktus jam atneša darbuotojai, prisideda ir apie savivaldybėje gyvenantį katiną girdėję žmonės.

O atsirado Meras čia, kai rajono valdžia nutarė daugiau skirti dėmesio gyvūnams, tad vieną jų tiesiog sugalvojo globoti. Būtent šis katinas čia – atsitiktinumo dėka. Kačiukas buvo partrenktas mašinos, žmogus jį nunešęs į kliniką pasilikti jo esą negalėjo.

Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
„Turėjo kažkas rūpintis juo, tai taip ir priprato, kad aš tapau tokia, kaip krikšto mama. Ir važiuojam kartais namo mes su juo, dar nepaliekam kol mažiukas“, – pasakojo katiną šiuo metu daugiausiai globojanti savivaldybės darbuotoja Eglė.

Lankosi visur

Tiesa, Meras visgi yra visos savivaldybės katinas, o kadangi katinas vaikšto kur nori, tad užsuka jis ir Tarybos posėdžių salę. Įsitaiso kartais net ir mero kėdėje.

Savivaldybės vadovas sako, katinas šmirinėja po savivaldybę, bet nuo darbų neatitraukia, dar ir padeda dažnam atsipalaiduoti. 

„Dabar tai mandagiai elgiasi, bet ir užuolaidom laipioti, ir draskytis, ir kandžiotis, kai tik įsižaidžia“, – šypsojosi neretai su katinu pažaidžiantis R. Duchnevič.

Tikrasis meras taip pat atskleidė, kas šiuo metu draudžiama pūkuotajam savivaldybės šeimininkui.

„Neleidžiam tik ant medžių lipti, nes labai gaila vazoninių gėlių, neleidžiame, aišku, draskyti baldų. Šiaip visur lakstyti ir panašiai leidžiam drąsiai. Vakar mano dukra buvo čia, tai smagiai jis pasižaidė su ja visą dieną, tai paskui buvo toks jau pavargęs“, – juokėsi R. Duchnevič.

Katinui dėmesio ir pramogų nestinga

Apie savivaldybėje gyvenantį Merą išgirsta ir vis daugiau žmonių, kurie prašosi su juo pabendrauti.

„Ir turim situaciją, kad reikėjo jį kažkaip pavadinti. Man nežinant, jie davė vardą išvažiuojant iš ten Meras, ir kadangi jis turi mero vardą, tai turbūt liks jis savivaldybėje. Taip jis ir liko. Ir turi naujus namus“, – sakė R. Duchnevič.

Po sunkios katino darbo dienos, darbuotojai išveda jį pasivaikščioti ir į kiemą. Tad mažyliui netrūksta nei dėmesio, nei pramogų.

O jeigu pasikeis savivaldybės vadovas, kaip juokauja R. Duchnevič, Meras vistiek liks savivaldybės katinu Meru.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

