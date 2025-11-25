Vilius Šiliauskas anksčiau laiko paleidžiamas į laisvę

V. Šiliauskas anksčiau laiko paleidžiamas į laisvę, jo skundas patenkintas, Eltai pranešė teismo atstovė Eglė Mažuolė. Nutartis yra neskundžiama.
Teismas V. Šiliausko skundą dėl lygtinio paleidimo nagrinėjo jau trečią kartą.
Lygtinio paleidimo komisija rugsėjo 26 dieną priėmė nutarimą netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo.
Komisijos nutarime nurodyta, jog nors nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika pagal ,,OASys“ metodiką vertinama kaip žema, tačiau tai dar nėra absoliutus pagrindas lygtinio paleidimo taikymui.
Nutarime akcentuojama, jog nuteistasis viso proceso metu minimizavo savo vaidmenį, vengė išsamiai atskleisti nusikaltimo faktines aplinkybes, nepripažino dalies inkriminuotų aplinkybių (kad reikalavo kyšio), savo parodymus derino prie byloje objektyviai nustatytų aplinkybių, kaltę pripažino tik surinkus jo kaltę pagrindžiančius duomenis.
„Per 5 paskutinius metus ne kartą yra baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimus, paskirtos baudos sumokėtos. Minėti pažeidimai ir padarytas nusikaltimas rodo nuoseklų ir ilgalaikį visuotinai priimtų normų nepaisymą. Padarytas nusikaltimas ir daugkartiniai kelių eismo taisyklių pažeidimai byloja apie nuteistojo ilgalaikę savanaudišką orientaciją, ignoruojant vertybinį aspektą. Šiuo metu nėra duomenų apie kokybinį mąstymo elgesio ir nuostatų pokytį, sąlygojantį nusikalstamo elgesio recidyvo rizikos valdymą. Nuteistasis pasižymi problemų identifikavimo stoka, problemų sprendimo įgūdžių stoka, nesuvokia savo padarytų nusikaltimo pasekmių“, – rašoma komisijos nutarime.
Po šio komisijos nutarimo V. Šiliauskas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, šis nuteistojo skundo netenkino ir minėtą Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą paliko galioti.
Pirmą kartą V. Šiliausko skundą dėl lygtinio paleidimo netaikymo Kauno apygardos teismas atmetė pernai rugsėjį, vėliau šiemet balandį.
Per ikiteisminį tyrimą V. Šiliauskas buvo suimtas apie du mėnesius, šis laikas yra įskaičiuojamas į bausmės laiką, todėl netrukus bus dveji metai, kai jis atlieka bausmę.
V. Šiliauskui teismas yra skyręs kalėti 3 metus ir 4 mėnesius, jis už grotų pateko pernai vasario pabaigoje, įsiteisėjus nuosprendžiui.
ELTA primena, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) septynių teisėjų kolegija konstatavo, kad būtent Lietuvos apeliacinis teismas V. Šiliauskui paskyrė tinkamą bausmę – šis teismas skyrė 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, asmuo vykdė tyčinį nusikaltimą prieš valstybės tarnybą. Pirmosios instancijos teismas aukštas pareigas ėjusiam valdininkui buvo skyręs baudą.
Be to, LAT konstatavo, kad V. Šiliausko prisipažinimą laikyti nuoširdžiu negalima, nes jis kaltu prisipažino tada, kai buvo surinkti bylos įrodymai.
Bylos duomenimis, V. Šiliauskas 2021–2022 m. tiesiogiai reikalavo ir paėmė iš bendrovės „Autokausta“ vadovo Juozo Kriaučiūno kyšius. Kyšių suma, anot teisėsaugos, siekė 260 tūkst. eurų. Anksčiau skelbta, kad kyšiai buvo imami už palankumą ateityje ir teisėtą veikimą, priimant sprendimus, susijusius su Kauno miesto savivaldybės ir „Autokaustos“ sutarčių vykdymu ir jų administravimu.
V. Šiliauskas pripažino savo kaltę, gailėjosi. Jis teisme aiškino, kad siekė iš V. Kriaučiūno gauti apie 300 tūkst. eurų, nes už tokią sumą esą planavo įsigyti namą Ispanijos saloje Tenerifėje.
Teismo nuosprendžiu iš V. Šiliausko buvo konfiskuoti kratos metu rasti 240 tūkstančių 930 eurų. Jie jau perduoti valstybei.
