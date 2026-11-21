Vilniaus Antakalnio kapinėse esančio Vytauto Šerėno kapo vaizdas išsiskiria savitu meniniu sprendimu. Antkapis sukurtas iš masyvių granito plokščių, išdėstytų koncentriniais ratais.
Centre įrengta nedidelė vieta augalams, o viršutinėje dalyje stovi abstrakčios formos akmeninė skulptūra. Šalia paminklo pastatytos atminimo žvakės.
Kapavietės kompozicija išsiskiria netradicine forma – ji nepanaši į įprastą stačiakampį antkapį. Matoma, kad paminklo aplinka papildyta augalais, o ant akmens paviršiaus pabirę rudeniniai lapai.
Daugiau nei 7-eri metai kaip netekome Vytauto Šerėno
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjo daugiau nei septyneri metai nuo garsaus Lietuvos humoristo ir „Dviračio žinių“ vedėjo Vytauto Šerėno mirties. Nors metai bėga, V. Šerėno atminimas vis dar toks pats garsus jį pažinojusių asmenų lūpose. Jo ilgisi ir būriai gerbėjų.
Ignalinos centre yra iškilęs dviejų metrų skulptūra „Bratkos“, vaizduojanti du žinomus ir Ignalinos šnektą per visą Lietuvą išgarsinusio Vytauto Šerėno personažą iš „Dviračio šou“.
Visgi V. Šerėną primena ne tik tai. „Gyvenimas niekada nebus toks sklandus, kad nebūtų ką parodijuoti“, – kartą yra pasakęs žiūrovų pamiltas Vytautas Šerėnas. Ir iš tiesų, jis draugų bei kolegų prisiminimuose visuomet išlikęs kaip itin šilta, nuoširdi ir aukščiausios prabos humoro jausmo asmenybė.
Jis buvo genialus
A. Valinskas su V. Šerėnu susipažino dar 1985-aisiais, kai abu mokėsi universiteto studijų antrame kurse. Kaip prieš kelerius metus portalui tv3.lt pasakojo A. Valinskas, V. Šerėną jis visuomet prisimins kaip puikių vaidmenų kūrėją.
„Aš jį pažinojau, kaip labai darbštų ir gerą kolegą. Kaip genialų savamokslį aktorių, kuris tiesiog gimė tokiu ir nebuvo baigęs jokių aktorystės meistrystės studijų, jam tai buvo duota iš prigimties. Yra tokių žmonių, kurie tokie yra.
Ko gero, aš jį visada prisiminsiu ne tik kaip kolegą, su kuriuo teko daug kurti ir dirbti, bet ir puikių vaidmenų kūrėją. Manau, kad visiems žmonėms labiausiai įsiminę jo kurti Bratkos ir tie personažai, kuriuos Vytas sukūrė ir atsinešė pats iš savęs, iš savo vaikystės, jaunystės, iš tų vietų, kur augo ir gimė. Man jis toks, kaip buvo, taip ir yra“, – anksčiau naujienų portalui tv3.lt kalbėjo A. Valinskas.
Žinomas Lietuvos šou verslo laidų vedėjas ir prodiuseris juokavo, kad negali pasakoti pirmojo prisiminimo, iškilusio atmintyje pagalvojus apie V. Šerėną, mat tai susiję su bendru būriu draugų.
„Man įsiminė ir pirmas Vytauto pamatymas, kai jis vaidino „Agitbrigada“ ir buvo pakankamai pasiekęs. Vytas vaidino kaimo vaiką, kurio žodžiai buvo: „O mes kombainininkai“. Šitą atsiminsiu visada“, – šyptelėjo jis.
Prisiminė pirmąjį susitikimą
Jogaila Morkūnas su V. Šerėnu bičiuliavosi daugiau nei 20 metų. Kaip portalui tv3.lt yra pasakojęs žinomas vyras, V. Šerėną jis visuomet prisimins kaip išskirtinę asmenybę. Vytautas, pasak Jogailos, išsijungus kameroms buvo visai kitoks, nei jį matė televizijos žiūrovai.
„Beprotiškai apgaulingas dalykas yra televizija, nes gyvai Vytautas buvo visiškai kitoks, palyginus su tuo, ką matėte televizorių ekranuose. Jis buvo labai tylus. Jis buvo beprotiškai ilgai ir nuosekliai galvojantis, besielgiantis. Jokio spontaniškumo nebuvo galima net tikėtis. Televizija buvo jo darbas, o darbą griežtai atskyrė nuo gyvenimo.
Niekada nebūdavo taip, kad atvažiuoji pas jį į sodybą, sakai, einam, Vytai, į pirtį. Ne. Pirtis visada yra lygiai aštuntą valandą ir trunka lygiai tiek, kiek turi trukti: 3 seansai po 20 minučių. Jo kelionių kruopštumas ir planavimas buvo iki beprotybės.
Jis išvažiuodavo į ilgas, mėnesį ar pusantro trunkančias keliones, bet jis žinojo kiekvieną minutę, ką jis veiks, kokioje geografinėje platumoje bus. Kitaip tariant, buvo kaip diena ir naktis. Jeigu įsivaizduojate, kad sėdėdami prie jo mėgstamos samanės stikliuko jo sodyboje ar svečiuose, kad visi būdavome susilaikę už pilvų, nes jis mus labai juokino, tai taip nebuvo. Jis buvo labai santūrus ir labai protingas“, – V. Šerėną prisiminė Jogaila.
J. Morkūnas neslėpė, kad niekada nepamirš pirmojo susitikimo su V. Šerėnu. Tuo metu J. Morkūnas dirbo rytinėje televizijos laidoje ir tikėdamasis linksmo, paprasto, lengvo pokalbio pasikvietė humoristą V. Šerėną. Tačiau dabar juokauja, kad nereikėjo pamiršti, jog jis buvo ir ekonomikos mokslų daktaras.
„Pokalbis visiškai nebuvo lengvas – mes kalbėjome apie ekonomiką, apie rimtus dalykus. Po to karto mes tapome pakankamai artimi bičiuliai. Jis buvo žmogus, kuris sugebėjo persiversti ir atiduoti darbui visą save, o gyvenime jis buvo labai gilus. Tas kontrastas labiausiai ir vežė“, – šyptelėjo jis.
Jis buvo žmogus, kurio su niekuo kitu nesupainiosi
„Dviračio žinių“ komandos narys, žymusis „Peliukas“ Rimas Šapauskas V. Šerėną pažinojo beveik tris dešimtmečius. Jie buvo ne tik kolegos, bet ir draugai.
„Aš pažinojau jį tokį, kokio jo nematė kiti: kuklų, pakankamai skvarbaus ir aštraus proto. Jis buvo žmogus, kurio su niekuo kitu nesupainiosi“, – kalbėdamas su portalu tv3.lt V. Šerėną prisiminė jis.
„Visada pamąstai, kaip reaguotų jis“
Šiltai ir jautriai buvusį kolegą prisiminė ir aktorė Vitalija Mockevičiūtė. Ji viename interviu yra sakiusi, kad V. Šerėnas visada išsiskyrė savo bendravimu ir rodomu dėmesiu kitiems:
„Kai ateidavai, visada apkabindavo, pasakydavo labas, pasidomėdavo, kaip gyveni. Kažkoks labai šiltas ir malonus bendravimas būdavo, va tas ir iškyla labiausiai“.
Ji teigė, kad ir šiandien dirbdama su „Dviračio žinių“ komanda pagalvoja, kaip į tam tikrus dalykus reaguotų V. Šerėnas, ką jis pasakytų: „Kartais pagalvojam: įdomu, ar čia jam patiktų, ar nepatiktų. Jei ką nors per drąsiai padarai, visada susimąstai, kaip reaguotų Šerėnas, ar sakytų, kad čia jau per daug, ar priimtų. Būna tokių pasvarstymų“.
Aktorė negailėjo gražių žodžių Haroldui Mackevičiui, anksčiau kūrusiam laidą kartu su V. Šerėnu ir dabar tęsiančiam šį darbą, bet sako, kad „Dviračio žinios“ jau kitokios.
„Kad kažko nėra ir kad kažkas išėjo – tas labai jautėsi ir, nežinau, gal ir jaučiasi visada. Tiesiog kažkas truputėlį kitaip yra. Lyg ir taip panašu, bet kažkas ir truputėlį kitaip. Ne jis veda, tos žinios jau kitokios...“, – sunkiai rinkdama žodžius sakė aktorė.
Jis buvo žmogus, kurį norėjai sekti
Tuo tarpu puikiai V. Šerėną pažinojusi aktorė Kristina Savickytė-Damanskienė ir pati kurį laiką galėjo džiaugtis „Dviračio šou“ vedėjos titulu. Aktorė yra sakiusi, kad gerbiamas V. Šerėnas jos atmintyje visuomet išliks kaip be galo protingas, diskretiškas ir pagarbus žmogus bei kolega.
„Tuo pačiu jį prisimenu kaip šiltą asmenybę, kuriai tikrai rūpėjo kiti žmonės. Galbūt jis nebuvo labai daugžodžiaujantis, bet, jeigu jis kažką pasakydavo, tai žinodavai, kad jis tai sako ne tik tam, kad tave pamalonintų, o tikrai taip mano ir galvoja“, – kolegai gražių žodžiu prieš kurį laiką negailėjo ji.
Aktorė pridūrė, kad tuo metu, kai vedė „Dviračio šou“, kartu su V. Šerėnu ir kitais kolegomis ji matydavosi nuo pirmadienio iki ketvirtadienio kiekvieną savaitę, mat per savaitę išeidavo net keturios šou laidos.
„Susitikdavome kasdien, o tokių susitikimų metu jausdavosi lengvas pajuokavimas, smagus patraukimas per dantį, bet tikrai neperžengiant ribų. Ką prisimenu, tai bendro darbo lengvumą“.
Pati K. Savickytė-Damanskienė pasakojo, kad vedėjos darbas jai buvo pirmasis toks didelis iššūkis, iki tol ji buvo filmavusis televizijoje ir kine, tačiau tai buvo visai kitokio pobūdžio darbas.
„Vytautas niekada nepamokslavo ir nemokė. Jis buvo žmogus, į kurį nori žiūrėti ir sekti, gerbdamas jo patirtį. Jis niekada negrūmojo pirštu, nebadė klaidų, buvo priimantis ir palaikantis. Vytautą prisimenu ir dabar, vis praslysta mintys įvairiausiais momentais, pamatau nuotraukas „Facebook“ tinkle, ar susitikus kolegą, nori nenori, prisimeni ir jį. Vytautą prisimenu ir ilgiuosi“, – jautrius žodžius kolegai skyrė aktorė.
Dėl to filmavimo komanda pykdavo
Su V. Šerėnu taip pat dirbęs Algis Ramanauskas anapilin iškeliavusią legendą yra apibūdinęs kaip tikrą džentelmeną, santūriai linksmą, gebantį visuomet rasti kompromisą. Na, o apie humoro jausmą, pasak Algio, kalbėjo jo darbai.
„Visada buvo vaikiškas laikas. Turiu omenyje, kai būna berniūkščiai susėda ir užuot pradėję filmuoti, jie kažką kvailioja, šneka kažką. Dėl to filmavimo komanda pykdavo tiek ant mūsų tiek ant Vyto. Tikrai turėdavome iš ko pasijuokti.“
Tv3.lt primena, kad laidos „Dviračio žinios“ vedėjas, ekonomikos mokslų daktaras Vytautas Šerėnas mirė 2019-aisiais eidamas 60 metus. Žinią apie netektį tąkart pranešę V. Šerėno kolega Haroldas Mackevičius.
V. Šerėnas mirė sustojus širdžiai.
Vytautas Šerėnas gimė 1959 m. spalio 10 d. Ignalinos rajone. Lietuvoje žinomas kaip televizijos laidos „Dviračio šou“ vedėjas, ekonomikos mokslų daktaras. 1979 m. dirbo Ignalinos tarpmiestinėje telefonų stotyje.
Vėliau tarnavo sovietinės armijos statybos daliniuose suvirintoju Maskvos srityje. 1982 m. įstojo į Vilniaus universitetą ir studijavo Parengiamajame skyriuje, vėliau – Pramonės ekonomikos fakultete, kuriame įgijo darbo ekonomikos specialybę.
Būdamas studentas du kartus vadovavo studentų statybų būriams (Jakutijoje 1986 m. ir Vokietijoje 1989 m.2002 metais V. Šerėnas kaip nepriklausomas kandidatas kandidatavo į Lietuvos prezidentus. Rinkimuose humoristas surinko beveik 8 proc. rinkėjų balsų ir liko ketvirtas.
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