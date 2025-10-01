Vidaus reikalų ministerija antrąkart skelbia Migracijos departamento vadovo konkursą

Konkursas pakeisti pastarąsias dvi kadencijas institucijai vadovavusią Eveliną Gudzinskaitę jau buvo skelbtas gegužę, tačiau tuomet vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatai neįtikino.
Rugpjūtį jis BNS teigė, jog dar vienas konkursas leis pateikti konkretesnius reikalavimus, nes vieno kandidato atveju „norėjosi kitokios patirties, antro – daugiau kompetencijos kitose srityse“.
Pasak ministro, šįkart ypatingai bus vertinama būsimo vadovo tarptautinio bendradarbiavimo patirtis – darbas su Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.
„Iš būsimo įstaigos vadovo reikalaujame patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, gebėjimo strategiškai matyti migracijos, pilietybės ir asmens dokumentų politiką bei lyderystės telkiant komandą ir stiprinant organizacijos kultūrą, diegiant pokyčius bei inovacijas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ išplatintame kvietime dalyvauti konkurse teigė jis.
Pasak VRM, kandidatui būtinas strateginio lygmens supratimas apie valstybės politiką migracijos, pilietybės ir asmens dokumentų srityse bei gebėjimas kryptingai ją įgyvendinti.
Būsimam vadovui, be kita ko, keliami nepriekaištingos reputacijos, magistro išsilavinimo, penkių metų vadovaujamo darbo patirties, anglų kalbos mokėjimo bei teisės dirbti su įslaptinta informacija reikalavimai.
Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir reikalingus dokumentus turi pateikti spalio 15-osios.
Migracijos departamentas sprendžia užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus, vykdo Lietuvos pilietybės atkūrimo, netekimo, priesaikos organizavimo procedūras, taip pat išduoda asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus piliečiams bei kelionės dokumentus ir leidimus gyventi užsieniečiams.
Įstaiga veiklą vykdo visose dešimtyje Lietuvos apskričių, joje dirba daugiau nei 500 darbuotojų.
