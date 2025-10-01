Vidaus reikalų ministerija paskelbė naują konkursą į Migracijos departamento vadovus

„Ieškome kompetentingo, pokyčiams atviro vadovo, turinčio sėkmingos vadovavimo ir lyderystės patirties, įrodomos konkrečiais pasiekimais telkiant komandą, stiprinant organizacinę kultūrą, inicijuojant pokyčius ir inovacijas bei užtikrinant aukštos kokybės, efektyvias ir skaidrias paslaugas“, – teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Naujajam vadovui siūloma 3 tūkst. 731 euro alga neatskaičius mokesčių.
ELTA primena, kad naujas konkursas paskelbtas ministrui liepą nepasirinkus nė vieno laimėtojo į Migracijos departamento naujuosius vadovus.
Migracijos departamentui dvi kadencijas vadovavo Evelina Gudzinskaitė.
Migracijos departamentas yra centrinė institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje bei aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Tarp jų – užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje – vizos, imigracija, prieglobstis, grąžinimas, asmenų perkėlimas į Lietuvą, laisvo asmenų judėjimo ES užtikrinimas, užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvoje kontrolė, migracijos procesų stebėsena ir analizė.
Departamentas taip pat užsiima asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų Lietuvos Respublikos piliečiams, kelionės dokumentų, leidimų gyventi ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimu.
Departamente dirba daugiau kaip 500 darbuotojų, institucija savo veiklą vykdo visose 10 Lietuvos apskričių. Asmenys aptarnaujami ir užsienyje.
