Viceministras: dabartinis reguliavimas dėl mobiliųjų mokyklose veikia ir yra pakankamas

„Taisyklių analizė parodė, kad 91 proc. mokyklų yra griežtai nustačiusios visiškai drausti mobilius telefonus. Kitos mokyklos reglamentuoja, kad negalima naudoti mobiliųjų telefonų be mokytojų leidimo. Tose mokyklose yra padarytos išimtys, kai mobilieji telefonai naudojami mokymosi tikslais. Mobilieji telefonai išjungti arba įjungtas skrydžio režimas, nutildytas garsas yra laikomi mokinius spintelėse, kuprinėse ir specialiose dėžutėse klasėse ir vaikai jais naudotis negali“, – pristatydamas kiekybinės analizės rezultatus, spaudos konferencijoje prezidentūroje antradienį kalbėjo J. Petkevičius.
„81 proc. mokyklų yra numačiusios draudimus naudoti mobilius telefonus išvykoje renginių metu. Kitais atvejais mokyklos numačiusios, kad su mokytojų leidimu mobilieji telefonai gali būti naudojami. Taip pat daugelyje mokyklų yra numatytas draudimas naudoti mobilius telefonus pertraukų metu“, – teigė jis.
Antradienį prezidentūroje vykusiame susitikime diskutuota apie vaikų saugumo elektroninėje erdvėje užtikrinimą. Anot J. Petkevičiaus, šiuo klausimu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) imasi veiksmų.
„Ministerija stiprina gyvenimo įgūdžių programą, prevencinio ir socialinio emocinio ugdymo programų vykdymą, tobulindama temas, kurios būtų aktualios vaikams. Taip pat prisideda didindama mokinių užimtumą po pamokų“, – sakė viceministras.
Seimas balandį priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis sutarta patikslinti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose reguliavimą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalėjo iki rugsėjo 1 d. nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas.
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