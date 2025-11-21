Viceministras atsiprašo medikų dėl E. sveikatos: tai nėra vien šios dienos bėda

„Pirmadienį mūsų SAM ministrė susitinka su Ekonomikos ir inovacijų ministru. Bus sprendžiama problema ir ieškoma būdų, kaip ją išspręsti ilgalaikėje perspektyvoje, nes čia, pabrėžiu, nėra šios dienos bėda (…). Problema yra pakilusi iki ministrų lygmens ir tikrai yra būtinybė duoti aiškius sprendimo variantus“, – žurnalistams penktadienį komentavo SAM viceministras Skirmantas Krunkaitis.
„Man yra labai apmaudu, kad mes taip dirbame, kad e.sveikata yra ilgametė problema. Aš pats esu susidūręs krūvą kartų su trikdžiais. Paskutinės dvi savaitės buvo itin sudėtingos. Mes, kaip ministerijos, valstybės atstovai, norime atsiprašyti, kad reikia tokiomis sąlygomis dirbti“, – teigė jis.
Registrų centras: „Tai nėra tai, kuo jau galime džiaugtis“
Savo ruožtu Registrų centro vadovas Adrijus Jusas sako, pastarosiomis dienomis situacija stabilizavosi.
„Tačiau tai nėra tai, kuo jau galime džiaugtis. Tikrai turime nemažai užklausų, kad konkrečiam gydytojui sistema neveikia taip, kaip turėtų veikti. Nuo praėjusios savaitės turėjome apie 1400 užklausų. Šiuo metu apie tūkstantį jau esame uždarę. Reaguojame proaktyviai ir stengiamės nagrinėti tuos atvejus“,– sakė jis.
„Apie 100 skambučių per dieną turime, apie pusė jų yra susiję su naudojimosi klausimais, pusė yra susiję su technine dalimi“, – teigė A. Jusas.
Anksčiau šį mėnesį buvo atlikti didelės apimties e. sveikatos atnaujinimo darbai. Atnaujinta technologinė sistemos dalis, įdiegti nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais.
Po atnaujinimo, medikų bendruomenė pranešė, kad e. sveikatos sistema sutriko – neįmanoma išrašyti vaistų, siuntimų, pasirašyti dokumentų ir atlikti kitų būtinų darbų.
E. sveikatos sistemą prižiūri Registrų centras.