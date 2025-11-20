Oficialu: nuo liepos 1 d. gydytojai galės konsultuoti ir neiškėlę kojos iš namų

Tokią galimybę jiems sudarė Seimas, priėmęs Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymų pataisas. Ketvirtadienį jas vienbalsiai parėmė 97 Seimo nariai.
Beje, konsultuoti nuotoliniu medikai galės tik tais atvejais, kai fizinis kontaktas tarp gydytojo ir paciento nereikalingas.
Sveikatos apsaugos ministras turės nustatyti reikalavimus tokioms nuotolinėms medikų konsultacijoms. Jos bus teikiamas pagal sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatytą tvarką.
Priimtos įstatymo pataisos taip pat numato galimybę konsultuoti nuotoliu ne tik pacientus – pavyzdžiui, šeimos gydytojai tokiu būdu galėtų konsultuotis su specialistais.
Įstatymo pataisos įsigalios 2026 m. liepos 1 d.
SAM tikisi, kad joms įsigaliojus, pagerės medicininių paslaugų prieinamumas ypač regionuose, sumažės pacientų eilės.
ELTA primena, kad COVID-19 pandemijos metu dalis medicininių paslaugų buvo pradėtos teikti nuotoliniu būdu.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2023 m. nuotolinės šeimos gydytojo ir jo komandos konsultacijos sudarė 18,4 proc., 2024 m.– 20 proc. visų šeimos gydytojo ir jo komandos konsultacijų.