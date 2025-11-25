VDU bendruomenę papiktino ketinama surengti Sinkevičiaus paskaita

„Gėda ir pikta dėl mano fakulteto sprendimo kviesti studentams apie Lietuvos politiką pasakoti telikų vagį, skaidrumo, atsakomybės ir kompetencijos vertybes paminančios, prokremliškas ir mūsų valstybės pagrindų negerbiančias jėgas įgalinančios partijos lyderį“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė VDU docentas Ignas Kalpokas.
Savo ruožtu VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Mindaugas Jurkynas portalui nurodė, kad renginys yra tęstinė fakulteto iniciatyva. Jo teigimu, renginyje įvairių politinių jėgų lyderiai dalyvauti kviečiami ne pirmą kartą.„Mes turėjome ir Čmilytę-Nielsen, ir Kasčiūną, ir Raskevičių, ir Kumžą, ir Vaitiekūną, ir Lopatą ir tikrai daug įvairių politikų, ypač iš valdančiųjų, kurie atsakingi už tuos sprendimus ir mes tęsime toliau tą dalyką, kalbėdami tiek su pozicijos, tiek su opozicijos politikais, kviesdami į diskusijų formatą, kada jie pristato savo matymą, po to sulaukia daugybės klausimų“, – „Delfi“ tvirtino M. Jurkynas.
ELTA primena, kad šių metų kovo pradžioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinį ir neskundžiamą nuosprendį, kuriuo Jonavos meras M. Sinkevičius buvo visiškai išteisintas vadinamojoje „čekiukų“ byloje.
LAT konstatavo, kad M. Sinkevičiaus byloje teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo. Dėl to Kauno apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo procesiniai sprendimai panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
