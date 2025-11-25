Vakarėlis, aštrūs žodžiai ir kelias į „McDonald“– 2 vaikų mamai tapo skaudžia pamoka

Dviejų vaikų mama prie vairo sėdo po vakarėlio su draugais. Alkotesteris parodė net 2,07 promilių girtumą.
Moteris policijos buvo sustabdyta prie greitojo maisto restorano „McDonalds“. Tiesa, teismas ją nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą.
Tačiau Kristinai 2 metams uždrausta vairuoti, taip pat iš jos nuspręsta išieškoti 7 tūkst. eurų – dalį BMW vertės atitinkančią pinigų sumą.
Vakarėlis baigėsi prie „McDonalds“
Bylos duomenimis, rugpjūčio 7 d. apie 22 valandą Kristina Kaune vairavo „BMW X6“, būdama stipriai apsvaigusi nuo alkoholio.
Teisme moteris pripažino kaltę ir detaliai papasakojo apie tą nelemtą vakarą. Ji tvirtino atvykusi pas draugą į butą, kur vyko vakarėlis:
„Jame buvo ruošiami kokteiliai. Neįvertinau jų stiprumo. Niekada taip nesielgiu, tai buvo klaida. Nesijaučiau girta, buvau susinervinusi, todėl pasielgiau visiškai neapgalvotai.“
Pasak jos, buto savininkas tapo nevaldomu, todėl ji ir dar du žmonės nusprendė išeiti ir nuvažiuoti pavalgyti į „McDonalds“.
Prie vairo sėdo ji. Kristina pabrėžė, kad turi du nepilnamečius vaikus, dirba darbą, susijusį su vairavimu, o vaikų tėvas prie išlaikymo neprisideda.
Skambutis į BPC
Policijos pareigūnus reaguoti į galimai girtą vairuotoją privertė skambutis į Bendrąjį pagalbos centrą.
Įraše girdėti, kaip vyras operatoriui paaiškina, jog iš kiemo bando išvažiuoti galimai girta moteris su BMW.
Prisistatyti nenorėjęs pranešėjas pareigūnams paaiškino: „Aš pasakiau jai, kad niekur nevažiuos, net atėmiau raktelius. Bet ji juos susigrąžino ir dar pareiškė, kad jos mašina, todėl, ką norės, tą ir darys.“
Reaguodami į pranešimą pareigūnai apie 22 valandą degalinės ir greito maisto restorano „McDonalds“ prieigose sustabdė baltos spalvos „BMW X6“.
Įtarimai pasitvirtino – alkotesteris parodė 2,07 promilės. Iš pareigūnų kūno kamerų vaizdo matyti, kad Kristinos kalba buvo nerišli, judesiai nekoordinuoti.
Pareigūnai patvirtino, kad nuo jos sklido alkoholio kvapas. Paklausta, ar tą dieną vartojo alkoholio, ji tik juokėsi ir kartojo: „Neatsimenu, nežinau.“
Teismo sprendimas
Moteris iš karto buvo informuota, kad toks girtumas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir galimą transporto priemonės konfiskaciją.
Pareigūnai paaiškino, kad ji per valandą gali vykti į gydymo įstaigą duoti kraujo tyrimui, jeigu nesutinka su alkotesterio parodymais.
Tačiau byloje nėra duomenų, jog Kristina šia teise būtų pasinaudojusi. Automobilis „BMW X6“ nuosavybės teise priklauso vyro giminaičiui, kuris leido juo naudotis.
Teismas konstatavo, kad tai netrukdo taikyti baudžiamojo poveikio priemonės – konfiskuotino turto vertės dalies išieškojimo.
Įvertinęs tai, kad Kristina visiškai prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, yra neteista, augina du nepilnamečius vaikus ir neturi priklausomybės nuo alkoholio, teismas nusprendė ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Kristina perduota laiduotojos atsakomybei 2 metų laikotarpiui. Per šį laiką ji privalės laikytis įstatymų ir nepadaryti naujų nusikalstamų veikų.
Teismas ją perspėjo, kad naujas tyčinis nusikaltimas reikštų ankstesnio sprendimo panaikinimą ir baudžiamąją atsakomybę už visas padarytas veikas.
Jai 2 metams uždrausta vairuoti. Kristina privalės sumokėti ir 7 tūkst. eurų. Teismas išaiškino, kad, nesumokėjus nustatytos sumos geruoju, ji bus išieškoma priverstinai.
Teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!