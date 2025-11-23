Tai galėjo baigtis tragedija: 3,26 promilės, zigzagai, o galiausiai – automobilio konfiskavimas

Jis užvažiavo ant šaligatvio krašto, kieme kliudė kitą automobilį ir dar pabandė pasislėpti nuo atsakomybės. Tačiau nuo skaudesnių pasekmių Lauryną sustabdė pilietiškas asmuo, kuris laiku savo įtarimais pasidalijo su policija. Pareigūnai girtą vairuotoją netrukus po gauto pranešimo sustabdė.
Tiesa, teismas kaunietį nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą, tačiau konfiskavo jo automobilį ir dvejiems metams uždraudė vairuoti.
Važiavo zigzagais
Bylos duomenimis, Laurynas 2025 m. birželio 7 d. apie 17 val. Kaune vairavo jam priklausantį „Toyota Verso“. Vėliau atliktu patikrinimu nustatyta, kad vyras buvo smarkiai apsvaigęs – alkotesteris pirmuoju pūtimu parodė 3,26 promilės, o antruoju – 2,03 promilės girtumą.
Kelyje jo manevravimas iškart atkreipė iš paskos važiavusio asmens dėmesį. Vyras matė, kaip „Toyota“ mėtosi po eismo juostas ir ties žiedine sankryža užvažiuoja ant kelkraščio. Įtaręs, kad už vairo – girtas asmuo, jis paskambino numeriu 112 ir nusprendė automobilį sekti.
„Toyota Verso“ pasuko į daugiabučių kiemus ir ten vairuotojas mėgino pastatyti transporto priemonę. Pasak liudytojo, vairuotojas kliudė bent vieną kieme stovėjusį automobilį, o pats išlipęs svirduliavo. Pilietiškas žmogus Lauryną sulaikė ir laukė, kol į vietą atvyks policijos ekipažas.
Prabilo apie „kvailiausią poelgį“
Teisme Laurynas kaltę pripažino visiškai. Jis pasakojo, kad tądien buvo atostogose, iš vakaro ir ryte gėrė alų, nes skaudėjo skrandį, o po to nusprendė „tiesiog pasivažineti“.
Anot jo, tik norėjo patikrinti neseniai už 4 900 eurų įsigytą automobilį, kuris esą turėjo techninių trūkumų. Vyras tikino esantis drausmingas vairuotojas ir pabrėžė, kad darbe jam kasdien tenka tikrintis alkotesteriu:
„Dirbu itin atsakingą darbą, kur galva turi būti ne prastesnė nei kompiuteris. Jei darbe būčiau pasirodęs išgėręs, greičiausia, jį prarasčiau. Šis pasivažinėjimas yra pats kvailiausias mano poelgis, dėl kurio labai gailiuosi.
Dėl padaryto nusižengimo man tapo sudėtinga nuvykti į kaime esančią tėvų sodybą ir aplankyti kapus, o į darbą dabar važiuoju viešuoju transportu. Mano pajamos – apie 1,5 tūkst. eurų per mėnesį, skolų neturiu.“
Laiduotoja: „Visada jį mačiau blaivų“
Teismo posėdyje liudijusi artima Lauryno pažįstama Vaida teigė sutinkanti būti laiduotoja. Ji pasakojo kaltinamąjį gerai pažįstanti daugiau nei 5 metus, dažnai su juo vaikščiojanti, bendraujanti, susitinkanti 3–4 kartus per savaitę.
Moteris sakė pripažįstanti tik sveiką gyvenimo būdą, nevartojanti alkoholio ir tvirtino per visą pažinties laiką Lauryno niekada nemačiusi girto. Kai vyras jai prisipažino, kad buvo sustabdytas girtas prie vairo, Vaida tai pavadino „absurdu“ ir aiškino, kad sėstis už vairo išgėrus – visiškai nesuderinami dalykai.
Ji pabrėžė, kad Laurynas labai pergyveno, gailėjosi, ir teismui patikino galinti daryti jam teigiamą įtaką savo pavyzdžiu. Vaida turi nuosavą grožio studiją, jos pajamos siekia apie 1,5 tūkst. eurų per mėnesį ir, kaip laiduotoja, sutiko mokėti teismo paskirtą užstatą.
Teismo verdiktas
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja, įvertinusi bylos medžiagą, konstatavo, kad Laurynas padarė nusikaltimą, nes vairavo motorinę transporto priemonę būdamas stipriai apsvaigęs.
Tačiau teismas nusprendė atleisti vyrą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laurynas 2 metų laikotarpiui perduotas laiduotojos Vaidos atsakomybei, o ši privalės per 14 dienų į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti 500 eurų užstatą.
Teismas taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 2 metų draudimą naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones.
Griežčiausia finansinė pasekmė – automobilio „Toyota Verso“, kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonės, konfiskavimas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!