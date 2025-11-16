 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vairuotojo automobilis – lyg taromatas: štai kaip „Volvo“ salone visur mėtėsi alaus skardinės

2025-11-16 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 17:30

Kaune sustabdytas girtas vairuotojas ne tik prarado automobilįVolvo V60“, bet ir turės susimokėti teismo paskirtą 1,7 tūkst. eurų baudą. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad automobilio salone visur mėtėsi alaus skardinės.

Automobilio salonas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kaune sustabdytas girtas vairuotojas ne tik prarado automobilįVolvo V60“, bet ir turės susimokėti teismo paskirtą 1,7 tūkst. eurų baudą. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad automobilio salone visur mėtėsi alaus skardinės.

REKLAMA
1

Tačiau griežtą teismo sprendimą Linas išgirdo ne už netvarką automobilyje, o už tai, kad pripūtė net 2,28 promilės.

Buvo praradęs teises

Kauno policijos pareigūnai šių metų gegužės pabaigoje sulaikė akivaizdžiai girtą vairuotoją, kurio automobilio salone aptiko tik ką atidarytų alaus skardinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo, kad 39 metų vairuotojas ne tik sėdo prie vairo išgėręs, bet ir neturėjo teisės vairuoti – ją buvo praradęs vos prieš kelis mėnesius.

REKLAMA
REKLAMA

Incidentas įvyko 2025 m. gegužės 30 d. apie 14.08 val. Kaune. Patruliuojantys Kelių policijos pareigūnai pastebėjo „Volvo V60“, kurį vairavo galimai neblaivus vyras. Anot liudytojų, vairuotojo judesiai ir žvilgsnis buvo sulėtinti, todėl pareigūnai nusprendė jį sustabdyti.

REKLAMA

Policijos ekipažas įjungė švyturėlius ir garsiakalbiu davė komandą sustoti. Vairuotojas pakluso nurodymui, o pareigūnai netrukus nustatė, kad šis yra girtas. Pirmuoju patikrinimu alkotesteris parodė 2,15 promilės, o po keliolikos minučių – dar daugiau, 2,28 promilės.

Apžiūrėjus automobilio saloną ir bagažinę, rasta daug alaus skardinių. O ant galinės sėdynės buvo ir nepradarytų alaus pakuočių.

REKLAMA
REKLAMA

Prisipažino gėręs alų

Pareigūnų kūno kamerų įrašuose užfiksuota, kaip Linas prisipažįsta vartojęs alkoholį tos pačios dienos rytą. Vaizdo įraše girdėti, kaip pareigūnas klausia – „Vartojot alkoholį šiandien?“, o vyras atsako: „Taip“.

Po antro patikrinimo pareigūnas informuoja, kad girtumas padidėjo ir kad bus pradėtas baudžiamasis procesas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teismo posėdyje Linas kaltę pripažino visiškai. Jis paaiškino, kad dar vasarį neteko teisės vairuoti už panašų pažeidimą, tačiau šįkart vėl sėdo prie vairo, nors žinojo, kad to daryti negali.

Anot jo, prieš išvažiuodamas tą dieną išgėrė porą skardinių alaus. „Žinau, kad pasielgiau labai neatsakingai. Labai gailiuosi ir daugiau taip nebesielgsiu“, – pažadus žarstė kaltinamasis.

REKLAMA

Kadangi Linas prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi dėl savo poelgio, teismas sumažino jam paskirtą baudą trečdaliu – nuo 2,5 tūkst. eurų iki 1,7 tūkst. eurų.

Taip pat jam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dvejų metų draudimas vairuoti transporto priemones. Kaip nusikalstamos veikos priemonę teismas konfiskavo automobilį „Volvo V60“, kurio rinkos vertė siekia apie 5 tūkst. eurų.

„Automobilis buvo naudojamas nusikalstamai veikai padaryti, todėl turi būti konfiskuotas“, – nurodė teisėjas Virginijus Kalkauskas.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų