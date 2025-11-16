Vairuotojo automobilis – lyg taromatas: štai kaip „Volvo“ salone visur mėtėsi alaus skardinės

Tačiau griežtą teismo sprendimą Linas išgirdo ne už netvarką automobilyje, o už tai, kad pripūtė net 2,28 promilės.
Buvo praradęs teises
Kauno policijos pareigūnai šių metų gegužės pabaigoje sulaikė akivaizdžiai girtą vairuotoją, kurio automobilio salone aptiko tik ką atidarytų alaus skardinių.
Paaiškėjo, kad 39 metų vairuotojas ne tik sėdo prie vairo išgėręs, bet ir neturėjo teisės vairuoti – ją buvo praradęs vos prieš kelis mėnesius.
Incidentas įvyko 2025 m. gegužės 30 d. apie 14.08 val. Kaune. Patruliuojantys Kelių policijos pareigūnai pastebėjo „Volvo V60“, kurį vairavo galimai neblaivus vyras. Anot liudytojų, vairuotojo judesiai ir žvilgsnis buvo sulėtinti, todėl pareigūnai nusprendė jį sustabdyti.
Policijos ekipažas įjungė švyturėlius ir garsiakalbiu davė komandą sustoti. Vairuotojas pakluso nurodymui, o pareigūnai netrukus nustatė, kad šis yra girtas. Pirmuoju patikrinimu alkotesteris parodė 2,15 promilės, o po keliolikos minučių – dar daugiau, 2,28 promilės.
Apžiūrėjus automobilio saloną ir bagažinę, rasta daug alaus skardinių. O ant galinės sėdynės buvo ir nepradarytų alaus pakuočių.
Prisipažino gėręs alų
Pareigūnų kūno kamerų įrašuose užfiksuota, kaip Linas prisipažįsta vartojęs alkoholį tos pačios dienos rytą. Vaizdo įraše girdėti, kaip pareigūnas klausia – „Vartojot alkoholį šiandien?“, o vyras atsako: „Taip“.
Po antro patikrinimo pareigūnas informuoja, kad girtumas padidėjo ir kad bus pradėtas baudžiamasis procesas.
Teismo posėdyje Linas kaltę pripažino visiškai. Jis paaiškino, kad dar vasarį neteko teisės vairuoti už panašų pažeidimą, tačiau šįkart vėl sėdo prie vairo, nors žinojo, kad to daryti negali.
Anot jo, prieš išvažiuodamas tą dieną išgėrė porą skardinių alaus. „Žinau, kad pasielgiau labai neatsakingai. Labai gailiuosi ir daugiau taip nebesielgsiu“, – pažadus žarstė kaltinamasis.
Kadangi Linas prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi dėl savo poelgio, teismas sumažino jam paskirtą baudą trečdaliu – nuo 2,5 tūkst. eurų iki 1,7 tūkst. eurų.
Taip pat jam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dvejų metų draudimas vairuoti transporto priemones. Kaip nusikalstamos veikos priemonę teismas konfiskavo automobilį „Volvo V60“, kurio rinkos vertė siekia apie 5 tūkst. eurų.
„Automobilis buvo naudojamas nusikalstamai veikai padaryti, todėl turi būti konfiskuotas“, – nurodė teisėjas Virginijus Kalkauskas.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui.
