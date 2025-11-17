Girtas vairuotojas nuo atsakomybės nepabėgo

Lapkričio 15 d. apie 14.40 val. Kauno r., kelyje Kaunas – Zapyškis – Šakiai, policinės priemonės vykdymo metu buvo stabdomas automobilis „Citroen“, tačiau šis reikalavimui sustoti nepakluso ir padidinęs greitį nuvažiavo toliau. Už keletos kilometrų automobilis „Citroen“ sustojo, o vairuotojas pasileido bėgti į šalia esantį kalną. Vyras (gim. 1978 m.) sulaikytas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,55 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 7,9 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 10 neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,49 iki 1,52 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – lapkričio 11 d. apie 14.40 val. Jonavos r., Žeimių mstl., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Vyrui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,67 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 20 neblaivių vairuotojų, 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 47 vairuotojus, kurie vairuo-dami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kie-kvienos kelionės tikslą.
