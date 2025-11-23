Girtas kaip stulpas: po žvejybos – vos išvengta tragedijos

Prie automobilio vairo sėdęs Andrius, kuriam nustatytas 1,83 promilės girtumas, ne tik sulaukė solidžios baudos ir dvejų metų draudimo vairuoti, bet ir neteko savo automobilio.
Teismas nusprendė jį konfiskuoti ir perduoti valstybei. O Andriui liko tik teisintis, kad viskas aukštyn kojomis apsivertė, kai draugas išvakarėse pakvietė į žvejybą.
Po žvejybos – „fleška“
Bylos duomenimis, 2025 m. gegužės 11 d. apie 18.20 val. Šiauliuose Andrius vairavo angliškais numeriais pažymėtą BMW.
Išvažiavęs iš stovėjimo aikštelės ir nuvažiavęs vos apie 200 metrų, jis pateko į eismo įvykį – į automobilio galą atsitrenkė kita transporto priemonė.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai netrukus suprato, kad vairuotojo elgesys įtartinas. Patikrinus alkotesteriu, 18.44 val. jam nustatyta 2,04, o 19.02 val. – 1,83 promilės girtumas. Su rezultatais vyras sutiko.
Teisme Andrius pasakojo, kad išvakarėse draugas pakvietė žvejoti. Prie vandens jie išgėrė „fleškutę“ degtinės, vėliau draugas jį parvežė namo.
Tačiau alkoholio vartojimas ties tuo nesibaigė – vyras iki 3 val. nakties vaizdo skambučiais bendravo su bičiuliais iš Anglijos ir toliau gėrė.
Kitą dieną, anot jo, apie 11 val. tvarkėsi namuose ir dar išgėrė tris buteliukus nestipraus alkoholio, bet vis tiek „jautėsi gerai“, todėl vakare nusprendė pasiimti aikštelėje paliktą BMW, kuris stovėjo už pusės kilometro nuo namų.
Ne pirmas kartas teisme
Byla nagrinėta pagreitinto proceso tvarka – vyras kaltę pripažino, teigė besigailintis ir nekėlė abejonių dėl faktinių aplinkybių.
Teismas detaliai įvertino Andriaus praeitį. Nuo pilnametystės jis ne kartą turėjo reikalų su teisėsauga: dėl plėšimo, sveikatos sutrikdymo, viešosios tvarkos pažeidimų, smurto artimoje aplinkoje.
Dalis bylų baigėsi atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kuriais atvejais – susitaikius su nukentėjusiaisiais ar pripažinus veiką mažareikšme. Be to, jis buvo du kartus teistas Švedijoje ir kartą Didžiojoje Britanijoje.
Nors formaliai teistumai yra išnykę, teismas pabrėžė, kad nusikalstamų veikų gausa ir pobūdis rodo sistemingą teisės pažeidinėjimą.
Dėl to atsisakyta tenkinti paties kaltinamojo ir laiduotoja norėjusios tapti vaikystės draugės prašymą atleisti vyrą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Pasak teismo, nėra pagrindo manyti, kad jis laikysis įstatymų ir daugiau nebenusikals.
Teismo verdiktas
Už tai, kad girtas vairavo motorinę transporto priemonę, kai nustatytas daugiau kaip 1,51 promilės girtumas, Andriui grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų.
Teismas, įvertinęs prisipažinimą, kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir nenustatęs sunkinančių, paskyrė švelniausią bausmės rūšį – 1,7 tūkst. eurų baudą.
Be to, teismas skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 2 metams uždraudė naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones.
Taip pat buvo konfiskuotas nusikaltimo įrankiu pripažintas automobilis BMW. Jis perduodamas valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Kartais blaivus pavojingesnis už ....girtą ;-D