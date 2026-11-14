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TV3 naujienos > Kriminalai

Vagišius piniginę nugvelbė savininkui tiesiai iš po nosies: to, kas nutiko vėliau, nesitikėjo

2026-11-14 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
2026-11-14 21:15
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Prie prekybos centro esančio taromato vyras pametė piniginę, kurioje, pasak jo, buvo apie 1200 eurų. Iš paskos ėjęs jaunuolis akimirksniu pasinaudojo proga – pamatęs ant žemės nukritusį radinį, jis griebė piniginę ir sparčiu žingsniu nubėgo į kitą pusę. Tačiau ilgapirštis nė neįtarė, kad kiekvieną jo žingsnį jau užfiksavo vaizdo kameros.

Prie prekybos centro esančio taromato vyras pametė piniginę, kurioje, pasak jo, buvo apie 1200 eurų. Iš paskos ėjęs jaunuolis akimirksniu pasinaudojo proga – pamatęs ant žemės nukritusį radinį, jis griebė piniginę ir sparčiu žingsniu nubėgo į kitą pusę. Tačiau ilgapirštis nė neįtarė, kad kiekvieną jo žingsnį jau užfiksavo vaizdo kameros.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Visa situacija buvo kaip ant delno – ją kruopščiai užfiksavo parduotuvės vaizdo stebėjimo kameros. Apsaugos darbuotojas akimirksniu atpažino įtariamąjį, o pareigūnai, pamatę jo veidą kamerų įrašuose, iškart išskubėjo ieškoti ilgapirščio po visą miestą.

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„Aš jaučiu, kad ateis čekį panaudoti, kurį gavo taromate“, – svarstė apsauginis.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Po visą miestą ieškomas vagis grįžo į tą pačią parduotuvę apsipirkti: ilgapirštį išdavė vienas dalykas

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Vagis grįžo į parduotuvę

Pareigūnai tikrino vieną prekybos centrą po kito, tačiau jaunuolis dingo lyg į vandenį. Laikas bėgo, o viltis rasti pinigus ėmė blėsti. Galiausiai netikėtai suskambėjo telefonas – apsaugos darbuotojas pranešė, kad ieškomas pilietis vėl sugrįžo į tą patį prekybos centrą. Atvykę pareigūnai sulaikė jaunuolį, nors šis iš pradžių vaidino nieko nežinantis.

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„Ką padarei šiandien? – Nieko nepadariau“, – suglumusiu veidu atsakinėjo įtariamasis.

Tačiau išgirdęs apie vaizdo kameras ir gautus įrodymus, sulaikytasis greitai pakeitė gaidelę ir tikino esą piniginę grįžo grąžinti.

Pareigūnai namuose atliko kratą

Pareigūnai nusprendė užsukti į sulaikytojo namus, kur aptiko piniginę su dokumentais ir dalį pinigų. Piniginės savininkas tvirtino praradęs 1200 eurų, tačiau ilgapirštis tikino nieko panašaus piniginėje neradęs. Beieškant pasiteisinimų, paaiškėjo, kad dalį pinigų vagišius jau spėjo išleisti.

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„Atidaviau draugui 70 eurų skolą... – O kur likę? – Nu, išleidau. Bet tai tiek nebuvo ten pinigų“, – teisinosi vyras.

Varstant spinteles ir rausiant kuprines, po truputį buvo surinkta 945 eurų suma, tačiau keli šimtai eurų vis tiek, panašu, buvo paslaptingai išgaravę. O paaiškinti, kur dingo likę pinigai, vyriškis nepanoro.

Kaip pareigūnai išsprendė situaciją – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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