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TV3 naujienos > Kriminalai

Kerštas buvusiems darbdaviams vyrą pastūmėjo rimtam žingsniui: užfiksavo, ką padarė automobiliui

2026-11-07 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 21:15
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Pareigūnai gavo pranešimą apie mieste siautėjantį vyruką, kuris kažką mėto į parduotuvės langus ir smarkiai suniokojo svetimą automobilį.

Pareigūnai gavo pranešimą apie mieste siautėjantį vyruką, kuris kažką mėto į parduotuvės langus ir smarkiai suniokojo svetimą automobilį.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Nurodytos parduotuvės fasadinės pusės langai sveiki. Pareigūnai patikrino pastatą ir iš kitos pusės. Kolegos pranešė, kad automobilis iš tiesų stipriai apgadintas. Nedelsiant buvo pradėta asmens paieška pagal nurodytus požymius.

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Tikino atkeršijęs darbdaviams

Autobusų stoties teritorijoje chuligano aptikti nepavyko. Buvo gauta informacija, kad ieškomas pilietis gali slėptis turgavietės teritorijoje. Apvažiuojant teritoriją pastebimas šalia medžio lūkuriuojantis žmogaus siluetas. Bandė pasislėpti, bet nepavyko.

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Vyriškis nedelsiant buvo sulaikytas. Vedamas į tarnybinį automobilį vyrukas bandė išlaisvinti rankas ir smarkiai apsišovė: jis nedelsiant guldomas ant žemės, o rankos surakinamos antrankiais.

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Draudžiamų daiktų pilietis tikino neturįs. Tačiau sulaikymo metu nusimauna vienas batas ir kojinėje pastebimi keli eurų banknotai.

Sulaikytąjį staiga kažkas ištiko. Lyg ir dejavo, lyg ir sutraukė, lyg ir pilvo skausmai užklupo. Kai gresia belangė – iš tiesų vidurius gali susukti. Pareigūnai įtarė, jog priepuolis – tiesiog vaidyba. O vyriškis, ištaikęs progą, ramiu balsu pasitikslina, ar filmuojama. Sulaukęs teigiamo atsakymo – iškart pasveiksta.

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Iš nerišlaus piliečio aiškinimo galima suprasti, kad svetimą automobilį nuniokojo iš keršto buvusiems darbdaviams.

„Aš atidirbau, nepergyvenk“, – sakė jis.

Kaip baigėsi istorija  – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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