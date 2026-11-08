Keliu ėjęs vyras atkreipė pareigūnų dėmesį – nešėsi neeilinę kombinaciją: nuojauta nemelavo

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Vyriškiui sunkiai sekėsi paaiškinti, kodėl ėjo užsidėjęs dujokaukę – svarbiausia, kad per ją galima gerti. Galiausiai savo išvaizdą ir elgesį jis įvardijo kaip meilės Tėvynei išraišką. Tik kažin, ar alkoholio butelis ir plevėsuojanti trispalvė yra patriotiškas derinys.
Prisistatė esą patriotas, tačiau blaivumą tikrintis – atsisakė
Ant žemės padedamas butelis, dujokaukė ir tvarkingai susukta vėliava. Piliečio kišenėje randami ne Gediminaičių stulpai ar rožančius, o didžiulis pipirinių dujų flakonas. Prie dešinio šono – tuščias ginklo dėklas. Vyriškis rimtai nusiteikęs ginti savo kraštą.
Pilietis atsisakė tikrintis blaivumą, tikėdamasis tokiu būdu išsaugoti pipirinių dujų balioną.
„Muškit mane, nepūsiu“, – kartojo jis.
Stipraus alkoholinio gėrimo butelis, Lietuvos vėliava, dujokaukė ir flakonas dujų – toks išties netipinis patrioto rinkinys. Ir problemų pridarė ne kas kitas, o velnio lašai.
Vyriškiui nustatytas vidutinis girtumas. Pipirines dujas turėti prie savęs esant tokios būklės įstatymas draudžia.
Surašius administracinio nusižengimo protokolą, piliečiui leidžiama keliauti namo.
Vaizdus iš įvykio vietos – pamatykite viršuje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.