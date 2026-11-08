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TV3 naujienos > Kriminalai

Keliu ėjęs vyras atkreipė pareigūnų dėmesį – nešėsi neeilinę kombinaciją: nuojauta nemelavo

2026-11-08 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 19:45
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Patruliuojantys pareigūnai pastebėjo keliu einantį pilietį: vienoje rankoje trispalvė, ant veido dujokaukė, o kitoje rankoje – alkoholio butelis.

Patruliuojantys pareigūnai pastebėjo keliu einantį pilietį: vienoje rankoje trispalvė, ant veido dujokaukė, o kitoje rankoje – alkoholio butelis.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Vyriškiui sunkiai sekėsi paaiškinti, kodėl ėjo užsidėjęs dujokaukę – svarbiausia, kad per ją galima gerti. Galiausiai savo išvaizdą ir elgesį jis įvardijo kaip meilės Tėvynei išraišką. Tik kažin, ar alkoholio butelis ir plevėsuojanti trispalvė yra patriotiškas derinys.

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Prisistatė esą patriotas, tačiau blaivumą tikrintis – atsisakė

Ant žemės padedamas butelis, dujokaukė ir tvarkingai susukta vėliava. Piliečio kišenėje randami ne Gediminaičių stulpai ar rožančius, o didžiulis pipirinių dujų flakonas. Prie dešinio šono – tuščias ginklo dėklas. Vyriškis rimtai nusiteikęs ginti savo kraštą.

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Pilietis atsisakė tikrintis blaivumą, tikėdamasis tokiu būdu išsaugoti pipirinių dujų balioną.

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„Muškit mane, nepūsiu“, – kartojo jis.

Stipraus alkoholinio gėrimo butelis, Lietuvos vėliava, dujokaukė ir flakonas dujų – toks išties netipinis patrioto rinkinys. Ir problemų pridarė ne kas kitas, o velnio lašai.

Vyriškiui nustatytas vidutinis girtumas. Pipirines dujas turėti prie savęs esant tokios būklės įstatymas draudžia.

Surašius administracinio nusižengimo protokolą, piliečiui leidžiama keliauti namo.

Vaizdus iš įvykio vietos – pamatykite viršuje esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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