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TV3 naujienos > Kriminalai

Planas neišdegė – širdies priepuolį imitavęs vyras sulaukė netikėtos policijos reakcijos

2026-10-29 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
2026-10-29 19:55
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Bendruoju pagalbos numeriu gautas nerimastingas pranešimas – penktajame aukšte esančiame bute vyras kviečiasi greitąją pagalbą, nes jam staiga sutriko sveikata, tačiau niekaip negali atrakinti durų ir įsileisti medikų. Į įvykio vietą akimirksniu išskubėjo visos specialiosios tarnybos – medikai, policijos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai. 

Bendruoju pagalbos numeriu gautas nerimastingas pranešimas – penktajame aukšte esančiame bute vyras kviečiasi greitąją pagalbą, nes jam staiga sutriko sveikata, tačiau niekaip negali atrakinti durų ir įsileisti medikų. Į įvykio vietą akimirksniu išskubėjo visos specialiosios tarnybos – medikai, policijos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai. 

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Pavojaus lygis dar labiau išaugo kaimynams užsiminus, kad bute kartu gyvena senyva mama, kurios niekas jau seniai nematė.

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Atvykę pareigūnai pro durų akutę sugebėjo užmegzti kontaktą su esą negaluojančiu vyru. Jis sunkiai rinko žodžius ir tvirtino, kad jam labai blogai su širdimi, tačiau buto raktų rasti nesugebėjo.

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Situacijai kaistant, ugniagesiai gelbėtojai jau ruošėsi laužti duris, tačiau nusprendė kilti keltuvu, kad į butą patektų per balkoną, o ten netikėtai pasirodė ir pati senolė. Paaiškėjo, kad jokia tragedija nevyksta – vyriškio mama tiesiog ramiai miegojo ir nieko negirdėjo, o durų spyną buvo užrakinusi pati.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vyras iškvietė pagalbą, kad policija išlaisvintų iš užrakinto buto – motina jį uždarė ne be priežasties

Pareigūnus iškvietė, nes pasiilgo butelio

Atrakinus duris ir į vidų įžengus pareigūnams bei medikams, išaiškėjo tikroji iškvietimo priežastis. Mamos teigimu, vyras kasdien piktnaudžiauja alkoholiu. Šįkart, kai prireikė dar vieno butelio, mama jį užrakino bute ir paslėpė raktus, kad sūnus neitų girtauti į lauką.

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„Jūs netikėkite juo. Jis prisigėręs, kiekvieną dieną geria“, – situaciją paaiškino moteris.

Laisvės ir alkoholio troškimo kankinamas vyras nusprendė sukurpti gudrų planą – iškviesti greitąją pagalbą ir ugniagesius, kad šie jį jėga išlaisvintų iš namų.

Medikai iškart atliko visus tyrimus: pamatavo spaudimą ir užrašė kardiogramą. Paaiškėjo, kad infarkto ar kito širdies sutrikimo nėra – vyro spaudimas puikus, o širdis dirba „kaip arkliuko“. Bandymai teisintis, kad jis iš tiesų jautėsi prastai, medikų neįtikino.

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Galiausiai net pati mama neslėpė pykčio.

„Kiekvieną dieną cirkus daro, neįmanoma. Viešpatie. Kur jį dėt, parazitą?“ – piktinosi senolė.

Kaip ugniagesiams ir policija sekėsi patekti į užrakintą butą? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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