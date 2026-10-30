Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prieš gedulingus pietus išgirdusi restorano savininko klausimą Magdalena sprogo iš pykčio: „Juk ne vestuvės“

2026-10-30 13:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 13:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gedulingi pietūs yra metas, kai šeima gali pasikalbėti ir prisiminti mirusįjį. Tačiau vienas su jais susijęs paprotys kelia prieštaringų vertinimų. Moteris, vardu Magdalena, atvirai sako – sulaukus klausimo dėl alkoholio gedulingų pietų metu, liko priblokšta.

Prieš gedulingus pietus išgirdusi restorano savininko klausimą Magdalena sprogo iš pykčio (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Gedulingi pietūs yra metas, kai šeima gali pasikalbėti ir prisiminti mirusįjį. Tačiau vienas su jais susijęs paprotys kelia prieštaringų vertinimų. Moteris, vardu Magdalena, atvirai sako – sulaukus klausimo dėl alkoholio gedulingų pietų metu, liko priblokšta.

REKLAMA
0

„Restorano savininkas paklausė, ar noriu į restoraną atsinešti degtinės. Tiesa ta, kad mano tėtis mirė dėl degtinės“, – karčia patirtimi dalijosi tėčio netekusi moteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Klausimas dėl alkoholio gedulingų pietų metu nustebino

Požiūris į alkoholinius gėrimus, ypač vartojamus po laidotuvių, sparčiai keičiasi. Vieniems alkoholis per šermenis ar gedulingus pietus tebėra tradicijos dalis, tačiau kiti mano, kad tai netinkama, ypač kai vietoje prisiminimų pasigirsta grubūs juokeliai, prasiveržia nevaldomos emocijos ar net kyla konfliktai.

REKLAMA
REKLAMA

„Neseniai mirė mano tėtis. Užsakiau gedulingus pietus 25 žmonėms. Kuklus variantas. Buvo patiekta sriuba, du mėsos gabalėliai ir po gabalėlį pyrago“, – pasakojo Magdalena.

REKLAMA

Tačiau prieš šeimai susėdant prie bendro stalo moteris turėjo aptarti keletą detalių su restorano savininku. Šis apklausė apie alkoholį ir paminėjo mokestį už savo atsineštus gėrimus, rašo fakt.pl.

„Gedulingi pietūs juk ne vestuvės. Nebūtina sėdėti mirtinoje tyloje, galima ir pajuokauti, tačiau degtinės gėrimas po laidotuvių vis tiek yra keistas paprotys ir takto stoka“, – mano moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Moteriai buvo priminta apie vadinamąjį kamščio mokesį, t. y. mokestį už restorane tiekiamą pačių klientų atsineštą alkoholį.

Taikomi įvairūs atsiskaitymo modeliai: už kiekvieną atsineštą butelį (tai dažniausiai pasitaikantis variantas) arba iš anksto nustatyta suma, nepriklausanti nuo svečių skaičiaus ar išgerto alkoholio kiekio.

Ką apie tai sako asmenys, dirbantys laidojimo srityje? Laidojimo paslaugų įmonė, turinti padalinių Vroclave, pateikė savo nuomonę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai kurie žmonės jaučia poreikį alkoholyje paskandinti savo liūdesį, tačiau apsvaigusių žmonių elgesys dažnai būna nenuspėjamas ir gali įžeisti ar įskaudinti kitus gedinčiuosius“, – rašoma įmonės interneto svetainėje.

„Tokiuose pobūviuose alkoholis paprastai būna tiekiamas, tačiau nederėtų persistengti su jo kiekiu“, – perspėja bendrovė.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų