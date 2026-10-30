Prieš gedulingus pietus išgirdusi restorano savininko klausimą Magdalena sprogo iš pykčio: „Juk ne vestuvės“

„Restorano savininkas paklausė, ar noriu į restoraną atsinešti degtinės. Tiesa ta, kad mano tėtis mirė dėl degtinės“, – karčia patirtimi dalijosi tėčio netekusi moteris.
Klausimas dėl alkoholio gedulingų pietų metu nustebino
Požiūris į alkoholinius gėrimus, ypač vartojamus po laidotuvių, sparčiai keičiasi. Vieniems alkoholis per šermenis ar gedulingus pietus tebėra tradicijos dalis, tačiau kiti mano, kad tai netinkama, ypač kai vietoje prisiminimų pasigirsta grubūs juokeliai, prasiveržia nevaldomos emocijos ar net kyla konfliktai.
„Neseniai mirė mano tėtis. Užsakiau gedulingus pietus 25 žmonėms. Kuklus variantas. Buvo patiekta sriuba, du mėsos gabalėliai ir po gabalėlį pyrago“, – pasakojo Magdalena.
Tačiau prieš šeimai susėdant prie bendro stalo moteris turėjo aptarti keletą detalių su restorano savininku. Šis apklausė apie alkoholį ir paminėjo mokestį už savo atsineštus gėrimus, rašo fakt.pl.
„Gedulingi pietūs juk ne vestuvės. Nebūtina sėdėti mirtinoje tyloje, galima ir pajuokauti, tačiau degtinės gėrimas po laidotuvių vis tiek yra keistas paprotys ir takto stoka“, – mano moteris.
Moteriai buvo priminta apie vadinamąjį kamščio mokesį, t. y. mokestį už restorane tiekiamą pačių klientų atsineštą alkoholį.
Taikomi įvairūs atsiskaitymo modeliai: už kiekvieną atsineštą butelį (tai dažniausiai pasitaikantis variantas) arba iš anksto nustatyta suma, nepriklausanti nuo svečių skaičiaus ar išgerto alkoholio kiekio.
Ką apie tai sako asmenys, dirbantys laidojimo srityje? Laidojimo paslaugų įmonė, turinti padalinių Vroclave, pateikė savo nuomonę.
„Kai kurie žmonės jaučia poreikį alkoholyje paskandinti savo liūdesį, tačiau apsvaigusių žmonių elgesys dažnai būna nenuspėjamas ir gali įžeisti ar įskaudinti kitus gedinčiuosius“, – rašoma įmonės interneto svetainėje.
„Tokiuose pobūviuose alkoholis paprastai būna tiekiamas, tačiau nederėtų persistengti su jo kiekiu“, – perspėja bendrovė.
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