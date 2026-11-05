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TV3 naujienos > Kriminalai

Degalinėje – kraupus vaizdas, žaibiškai reagavo ir policija, ir greitoji: „Jis nukrito ir viskas...“

2026-11-05 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
2026-11-05 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Degalinės operatorė bendruoju pagalbos numeriu pranešė apie kraujais pasruvusį vyrą.

Degalinės operatorė bendruoju pagalbos numeriu pranešė apie kraujais pasruvusį vyrą.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Įvykio vietoje jau dirbo keli policijos ekipažai ir medikų komandos. Į degalinę vedė kraujo lašais pažymėtas takas. Kol medikai teikė pagalbą sužeistajam, pareigūnai pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes ir apklausė degalinės darbuotojus.

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FOTOGALERIJA. Laidos „Farai“ akimirkos

„Jis tiesiog atėjo iš gatvės – visas kraujuotas, atsistojo prie turėklų, čia, va, prie staliuko, kur kava darosi, ir sako: „Pagalbos!“. Jis nukrito ir viskas“, – pasakojo įvykio liudininkė.

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Pareigūnai sekė kraujo pėdsakais

Suteikus skubiąją pagalbą, žmogus buvo keliamas ant neštuvų ir nedelsiant gabenamas į ligoninę. Vyras smarkiai nukraujavo.

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Sekdami karštais, o tiksliau – kraujo pėdsakais, pareigūnai bandė nustatyti įvykio vietą. Konflikto vietoje pareigūnai aptiko sudaužytą stiklinį butelį. Tačiau, pagal pirminius duomenis, vyras sužalotas ne stiklo šuke, o peiliu.

Liudininkai policiją informavo, kad incidentą yra užfiksavusios vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo medžiagoje matyti stoviniuojantys 3 vyrai. Vienas smogė kitam kumščiu, šis krito, o smūgis koja tikslo nepasiekė. Parkritęs vyras staigiai atsikėlė ir smogė į kairės pažasties sritį peiliu.

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Pirmasis bandė apsiginti, bet nesėkmingai. Sužeistas vyras puolė bėgti. Peiliu ginkluotas užpuolikas jį vijosi, tačiau pargriuvo. Pasikėlęs vyras susvirduliavo, o rankose vis dar laikė peilį ilga geležte.

Trečiasis pilietis skubiai pasišalino į tamsą. Paskui jį nuskubėjo ir įtariamasis.

Pareigūnai operatyviai išsiaiškino įtariamojo tapatybę bei gyvenamąją vietą. Įvykio vietoje buvo jo tėvas. Kameros užfiksavo, kaip jis ateina vos prasidėjus žūtbutinėms grumtynėms. Tarp vyro sūnaus ir sužeistojo konfliktas esą kilo jau anksčiau, o susitikę jie puolė santykių aiškintis kumščiais, tačiau kad vienas iš jų bus pasiruošęs peilį, niekas nesitikėjo.

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Tėvas skambino sūnui, kad šis nurodytų savo buvimo vietą. Sūnus, išgirdęs, kad dėl sunkių sužalojimų jo ieško policija, ėmė tikinti esąs kitame mieste.

Kaip baigėsi istorija  – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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