Atidžiau į automobilį įsižiūrėję pareigūnai reagavo žaibiškai: nuojauta nemelavo

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Paaiškėjo, kad vyras neturi pačio dokumento, o tik kopiją. Už minutės prisistatė kitas vyriškis, kuris, panašu, važiavo iš paskos, ir iškart bandė prisiimti kaltę dėl numerių.
„Čia mano kaltė. Uždėjome šitą krovinį ir tie numeriai liko ten, pamiršau uždėti“, – teisinosi vyras.
Pareigūnai įspėjo, kad už tyčinį ar netyčinį valstybinių numerių uždengimą vairuotojui gresia piniginė bauda. Tačiau viskas pasikeitė, kai pareigūnai privaloma tvarka patikrino vairuotojo blaivumą.
Įpūtė beveik 2 promiles
Pirmasis alkotesterio patikrinimas parodė 1,82 promilės. Po privalomos 15 minučių pauzės antrojo pūtimo rezultatas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleido – prietaisas parodė 1,90 promilės.
Paklaustas, kada vartojo alkoholį, vairuotojas ėmė painiotis:
„Vakar, realiai ryte iš tikrųjų.“
Situaciją dar labiau apsunkino faktas, kad patikrinus duomenų bazę, paaiškėjo, jog vyras išvis neturi teisės vairuoti, nes ją jau yra praradęs.
Nors vyras abejojo prietaiso rodmenimis ir teisinosi, kad išgėrė tik vieną sidrą, pareigūnai tikėjo alkotesterio rodmenimis ir pasiūlė vairuotojui pasitikrinti kraują, jeigu nesutinka. Tačiau vadovaudamiesi procedūra, pareigūnai iškvietė tralą, kad šis nutemptų automobilį į laikinąją saugojimo vietą.
„Aš kažkaip nelabai tikiu. Realiai nesuprantu, kaip tiek galiu įpūsti“, – stebėjosi vyriškis.
Pareigūnas nusprendė patikrinti vairuotojo koordinaciją, liepė užsimerkus priliesti nosies galiuką, eiti tiesia linija. Pasirodo, vairuotojo judesiai sutrikę nebuvo.
Kaip baigėsi epizodas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.