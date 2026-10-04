Prie garažų pareigūnai atrado „lobį“ – sulaikytas vaikinas teigė, kad buvo pakištas: „Man grasino“

Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Kiek tiksliai pakuočių turėjo, sulaikytas vaikinas tikino nežinąs.
„Gavau į „Snapchat“ lokacijas ir viskas“, – pasakojo vaikinas.
Sulaikytasis neslėpė, kad narkotikus, supakuotus į vadinamuosius dropus, turėjo išslapstyti, tačiau jam sutrukdė netikėtai pasirodęs policijos automobilis. Tuomet kvaišalus sviedė ant stogo.
Pareigūnai lipo ant stogo ieškoti dropų. Ant stogo pastebėtas vienas šviesios spalvos paketėlis. Dar tris panašius vyrukas persviedė per stogą – jie mėtėsi ant žemės.
Tvirtino, kad jam grasino
Sulaikytasis teigė, kad bendrai maiše galėjo būti 10 paketėlių su narkotikais. Maišą su galimai marihuanos paketėliais vyrukas teigė pasiėmęs nurodytoje vietoje. Esą nenorėjęs veltis į nusikalstamą veiklą, tačiau buvo pagrasinta susidorojimu.
„Man grasino. Pas mane į namus atvažiavo ir grasino, kad važiuočiau dirbti. Pirmą kartą išvažiavau. Gavau koordinates ir viskas – pasiėmiau, sakė pernešti į mišką už autostrados. Perkasti turėjau. Mano pirma mintis, kad pakištas buvau“, – tikino sulaikytas vaikinas.
Pareigūnai tyrimo eigoje išsiaiškins, ar pilietis sako tiesą. Atliekant procesinius veiksmus įvykio vietoje, atvyko automobilis. Piliečiai teigė tiesiog atvažiavę parūkyti.
Kad ir kokiu tikslu piliečiai čia atvyko – pataikė ten, kur reikia. Vairuotojas pripažino, kad mašinoje yra narkotikų. Porankio skyriuje gulėjo maišelis, tačiau jis buvo tuščias.
Gal iš streso atmintis piliečiui sušlubavo, nes įtartinas maišelis aptiktas ne nurodytoje vietoje, o daiktadėžėje. Vaikinas pripažino, kad automobilyje turi kristalų.
Nespėjo pareigūnai surankioti pakuočių su marihuana, kaip atvežė kristalų.
Kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.