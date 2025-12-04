Užsimojo apmokestinti net mirusiuosius? Štai kas vyksta Kėdainiuose

Iniciatorių teigimu, tai būtinas finansinis instrumentas, skatinantis savivaldybes plėtoti modernią laidojimo infrastruktūrą, tačiau oponentai šį žingsnį vadina gėdingu bandymu apmokestinti mirusiuosius. Kol kas sprendimas dar nepriimtas, bet planuojama, kad jei jau centrinė valdžia su juo sutiks, apsisprendimo laisvė bus palikta pačioms savivaldybėms. Pakalbinus krašto politikus panašu, kad diskusijų ir Kėdainiuose šia tema netrūks.
Dilema: viskas kainuoja, bet apmokestinti mirtį?
Kiek anksčiau Seimas po pateikimo pritarė Žmonių palaikų laidojimo ir Rinkliavų įstatymų pakeitimams. Už juos balsavo 59 parlamentarai, 13 buvo prieš, o 17 susilaikė. Tarp balsavusių prieš buvo ir vienmandatininkas kraštietis Seimo narys Viktoras Fiodorovas. Projektas perduotas tolesniam svarstymui Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Jei bus priimtas, nuo 2026 metų sausio 1 dienos savivaldybių tarybos įgis teisę pačios nustatyti mokestį už kolumbariumo nišos suteikimą.
Kauno gatvės kapinėse esantis kolumbariumas yra didžiausias Kėdainių rajono savivaldybėje. Jis yra statytas privačiomis lėšomis, todėl nėra nemokamas. Vienos nišos išpirkimas kainuoja apie pusantro tūkstančio eurų vienai urnai. Kaskart į nišą dedant naują urną, reikės susimokėti papildomai apie pusantro šimto eurų./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.
Projekto iniciatoriai, tarp kurių – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas ir socialdemokratė Indrė Kižienė, argumentuoja, kad dabartinis teisinis reguliavimas, numatantis neatlygintiną nišų suteikimą, tapo stabdžiu kolumbariumų plėtrai. „Kolumbariumų statybai reikalingos lėšos, o jų finansavimas iš savivaldybių biudžeto be papildomo pajamų šaltinio gali būti sudėtingas. Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokesčio įvedimas leistų savivaldybėms užtikrinti, kad investicijos į šiuos statinius atsipirktų ir būtų galima planuoti ilgalaikę infrastruktūros plėtrą“, – sako projekto iniciatoriai.
Pasak jų, šis pokytis ne tik suteiktų savivaldybėms finansinį mechanizmą kompensuoti investicijas, bet ir spręstų opią kapinių plėtros problemą. Miestuose ir tankiai apgyvendintose vietovėse žemės plotai senka, o naujų kapinių steigimas tampa beveik neįmanomas. „Tradicinis laidojimo būdas (kapavietėse) reikalauja vis daugiau vietos, o miestuose ir tankiai apgyvendintose teritorijose kapinių plėtra tampa sudėtinga arba net neįmanoma. Kolumbariumai leistų gerokai efektyviau panaudoti turimą erdvę ir sumažinti poreikį steigti naujas kapines“, – rašoma aiškinamajame dokumente.
T. Tomilinas pabrėžia, kad siūlomas modelis nėra naujovė – jis Lietuvoje sėkmingai veikė anksčiau.
Vis dėlto etinė projekto pusė sukėlė griežtą pasipriešinimą. Vienas aršiausių kritikų, socialdemokratas Saulius Luščikas, siūlymą pavadino gėdingu. Jo nuomone, valstybė, užuot kūrusi naujus mokesčius, turėtų padėti žmonėms sunkią valandą. Politikas atkreipė dėmesį, kad žmonės visą gyvenimą moka mokesčius, todėl nusipelnė orios ir nemokamos amžinojo poilsio vietos.
Kauno gatvės kapinėse esantis MB „Kėdainių akmenukas“ pastatytas kolumbariumas yra didžiausias Kėdainių rajono savivaldybėje. Tiesa, jis įrengtas privačiomis lėšomis, tad urnos laikymas jame niekada ir nebuvo nemokamas – vienos nišos išpirkimas kainuoja apie pusantro tūkstančio eurų vienai urnai. Kaskart į nišą dedant naują urną, reikės susimokėti papildomai apie pusantro šimto eurų.
Ar nepritrūks vietų urnoms Kėdainiuose?
Kol Seime kryžiuojamos ietys, Kėdainių rajonas jau yra nemažai investavęs į kolumbariumų infrastruktūrą, kuri tampa vis populiaresne alternatyva tradiciniam laidojimui.
Tiesa, nors kainos gali pasirodyti didelės, vis dėlto jos yra gerokai pigesnė alternatyva tradicinei kapavietei, kurios paruošimas ir įrengimas gali kainuoti kelis tūkstančius eurų.
Kauno gatvės kapinėse kolumbariumo plėtros projektu numatyta jam skirti 20 arų plotą. Kai šis plotas bus visiškai užstatytas, Kauno g. kapinės turės iš viso 1 000 kriptų, kuriose bus galima šimtą metų saugoti urnas su artimųjų pelenais.
Tuo tarpu Surviliškio kapinėse yra įrengtas nemokamas kolumbariumas. Jis buvo įrengtas savivaldybės lėšomis ir kainavo apie 30 tūkst. eurų mokesčių mokėtojų pinigų. Kolumbariumas yra standartinio dydžio, jame yra trys korpusai, kiekviename jų yra 12 kriptų. Iš viso yra 36 kriptos. Jame kriptos yra suteikiamos nemokamai, mokėti reikia tik už tai, kad būtų iškalti ar kitaip įamžinti mirusiųjų vardai ir kita norima informacija.
Kėdainiečių politikų nuomonės išsiskyrė
Seime svarstomas klausimas neaplenkė ir Kėdainių rajono tarybos narių. Jų pozicijos atspindi visą nacionalinės diskusijos spektrą – nuo argumentuoto pritarimo iki kategoriško atmetimo.
Paulius Aukštikalnis Kėdainių demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos pirmininkas, įstatymo pataisas vertina teigiamai ir vadina jas logiškomis.
Anot jo, savivaldybėms turi būti suteikta laisvė ir finansiniai įrankiai spręsti kapinių infrastruktūros problemas.
„Pataisų logikai iš esmės pritariu. Savivaldybės turi turėti laisvę pačios spręsti kapinių infrastruktūros ir plėtros klausimus pagal savo situaciją, o tam reikia finansinio instrumento“, – teigia jis.
P. Aukštikalnio manymu, dabartinis „nemokamas“ savivaldybės lėšomis pastatytų kolumbariumų modelis stabdo progresą ir atiduoda rinką brangesnes paslaugas siūlančiam privačiam sektoriui. Visgi politikas pabrėžia socialinio teisingumo svarbą. Jis siūlo diferencijuotą sistemą, kurioje mokestis būtų paremtas realia savikaina, o ne pelno siekiu.
„Mano manymu, svarbiausia, kad tai nebūtų savivaldybės pelno mokestis, o aiškiai pagrįsta vienkartinė rinkliava, paremta realia nišos įrengimo savikaina. Man labai svarbus socialinis aspektas – pažeidžiamoms grupėms turi būti taikomos lengvatos ar mažesni tarifai, kad galimybė rinktis kolumbariumą būtų prieinama visiems“, – savo viziją dėsto demokratų frakcijos lyderis.
Visiškai priešingos nuomonės laikosi Kęstas Šlama, konservatorių frakcijos pirmininkas. Jo pozicija yra trumpa, aiški ir principinga – keisti esamos tvarkos nereikia. Tačiau jei Seimas visgi priimtų pakeitimus, konservatoriai Kėdainiuose siektų, kad gyventojams tai nieko nekainuotų.
„Manome, kad šiuo metu įstatymu nustatytos tvarkos keisti nereikėtų. Vis dėlto jei šis Seimas pritartų siūlomam pakeitimui ir savivaldybių taryboms būtų suteikta galimybė pačioms nustatyti kolumbariumo nišos suteikimo rinkliavos dydį, siektume, kad šis dydis būtų lygus nuliui“, – sako K. Šlama.
Panašios pozicijos laikosi ir Adelė Štelmokienė, Valstiečių ir žaliųjų frakcijos pirmininkė. Ji pabrėžia etinius ir socialinius šio klausimo aspektus, teigdama, kad laidojimas negali būti traktuojamas kaip komercinė paslauga.
„Siūlymas įtvirtinti savivaldybės nustatytą mokestį už kolumbariumo nišos suteikimą kelia svarbių etinių ir socialinių klausimų. Mūsų frakcija laikosi nuoseklios pozicijos – esame už tai, kad už laidojimą kolumbariumuose, kai infrastruktūra įrengta savivaldybės lėšomis, nebūtų taikoma papildoma rinkliava“, – sako politikė.
Ji akcentuoja valstybės pareigą užtikrinti orų atsisveikinimą.
„Tikime, kad valstybė ir savivaldybės turi užtikrinti orias sąlygas atsisveikinti su artimaisiais, neapsunkinant gyventojų papildomais finansiniais įsipareigojimais. Jei visgi įstatymo pakeitimai bus priimti, mūsų frakcija pasisakytų už simbolinį arba nulinį mokestį“, – apibendrino A. Štelmokienė.
Kategoriškai prieš mokesčio įvedimą pasisako Indrė Fiodorova, frakcijos „Kėdainiai visų“ pirmininkė. Ji atmeta argumentą, kad savivaldybės yra nesuinteresuotos statyti kolumbariumų, lygindama tai su kapinių plėtra, kuri taip pat reikalauja didelių investicijų. „Nepalaikome tokio sprendimo. Teiginys, kad savivaldybės nėra suinteresuotos statyti naujų kolumbariumų, yra neteisingas. Vadovaujantis tokia logika tektų manyti, kad savivaldybės nėra suinteresuotos ir kapinių plėtra“, – teigia ji.
Pasak I. Fiodorovos, savivaldybė privalo pasirūpinti savo gyventojų amžinojo poilsio vieta, nes jie visą gyvenimą mokėjo mokesčius. „Mano nuomone, šioje srityje jokių pakeitimų nereikia. Nereikia grįžti atgal. Žmonės gyveno mūsų rajone, mokėjo mokesčius, todėl privalome pasirūpinti jų amžinojo poilsio vieta. Savivaldybė tam turi visas galimybes“, – tvirtą poziciją išsakė politikė.
Panašiai mąsto ir Virmantas Pikelis, liberalų frakcijos seniūnas. Nors jis pripažįsta, kad kapinėse trūksta vietos, tačiau sprendimo būdas, jo nuomone, nėra apmokestinimas. Jis primena, kad rajone jau yra veikiantis nemokamas modelis.
„Šiuo metu rajone turime Surviliškio kapinėse savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtą kolumbariumą ir pagal galiojantį tarybos sprendimą jame nišos suteikiamos nemokamai. Mūsų frakcijos nuomone, nišos savivaldybės lėšomis įrengtuose kolumbariumuose ir toliau turėtų būti suteikiamos nemokamai“, – teigia V. Pikelis.
Tarp griežtų pozicijų atsiranda ir nuosaikesnis požiūris. Socialdemokratas Jonas Talmantas mano, kad tam tikras mokestis galėtų egzistuoti, tačiau jis turėtų būti minimalus ir neskausmingas gyventojams.
„Mano nuomone, savivaldybės lėšomis pastatyto kolumbariumo apmokestinimas turėtų būtų vienkartinis ir simbolinis“, – kompromisinį variantą siūlo politikas.
