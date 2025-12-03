 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komitetas pritarė siūlymui atsisakyti labdaros teikėjų ar gavėjų mėnesinių paramos ataskaitų VMI

2025-12-03 12:03 / šaltinis: BNS
2025-12-03 12:03

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį bendru sutarimu pritarė siūlymui, kad įmonės ar organizacijos, gaunančios ir teikiančioms labdarą, neturėtų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitų apie paramą.

VMI. ELTA / Žygimantas Gedvila

Finansų viceministras Darius Sadeckas yra sakęs, kad pataisomis siekiama sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių nuostatų.

Parlamentas lapkritį po pateikimo pritarė Vyriausybės teiktoms Labdaros ir paramos įstatymo pataisoms. 

VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.

Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą  paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.

VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.

