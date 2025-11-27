 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas svarstys siūlymą didinti mokesčius azartiniams lošimams iki 25–30 proc.

2025-11-27 11:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 11:53

Seimas svarstys, ar pritarti „valstiečių“ siūlymui nuo kitų metų didinti mokesčius azartiniams lošimams – taikyti didesnius 25 arba 30 proc. tarifus.

Seimas, mokesčiai, pinigai / Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Seimas svarstys, ar pritarti „valstiečių“ siūlymui nuo kitų metų didinti mokesčius azartiniams lošimams – taikyti didesnius 25 arba 30 proc. tarifus.

REKLAMA
0

Po pateikimo ketvirtadienį už projektą balsavo 86 parlamentarai, susilaikė 5, dėl projekto taip pat pasisakys Vyriausybė.

Dabar loterijų ir lošimų bazei yra taikomas 18 proc. mokestis, tuo metu organizuojant automatų, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – 22 proc. tarifas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „valstietės“ Ligitos Girskienės, jeigu Seimas pritartų siūlomam projektui, nuo 2026-ųjų šie tarifai būtų didinami atitinkamai iki 25 ir 30 proc. – 7 arba 8 proc. punktais.

REKLAMA
REKLAMA

Papildomos lėšos būtų nukreiptos į priklausomybės prevencijos programas, psichologinės pagalbos centrus bei švietimo ir socialinės integracijos projektus.

REKLAMA

Tiesa, parlamente po pateikimo taip pat jau pritarta demokratų frakcijos atstovo Tomo Tomilino iniciatyvai azartiniams lošimams įvesti papildomus 27 proc., 32 proc. ir 37 proc. tarifus.

Parlamentaras siūlė dalį papildomų pajamų iš šio apmokestinimo skirti gynybai.

L. Girskienė teigė neatmetanti galimybės abu šiuos projektus sujungti.

Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, šalies lošimų rinkos bendrosios lošimo pajamos per 2024 m. siekė beveik  242 mln. eurų, o nuotolinių lošimų rinka augo 14,9 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų