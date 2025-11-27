Seimas svarstys siūlymą didinti mokesčius azartiniams lošimams iki 25–30 proc.

Po pateikimo ketvirtadienį už projektą balsavo 86 parlamentarai, susilaikė 5, dėl projekto taip pat pasisakys Vyriausybė.
Dabar loterijų ir lošimų bazei yra taikomas 18 proc. mokestis, tuo metu organizuojant automatų, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – 22 proc. tarifas.
Anot „valstietės“ Ligitos Girskienės, jeigu Seimas pritartų siūlomam projektui, nuo 2026-ųjų šie tarifai būtų didinami atitinkamai iki 25 ir 30 proc. – 7 arba 8 proc. punktais.
Papildomos lėšos būtų nukreiptos į priklausomybės prevencijos programas, psichologinės pagalbos centrus bei švietimo ir socialinės integracijos projektus.
Tiesa, parlamente po pateikimo taip pat jau pritarta demokratų frakcijos atstovo Tomo Tomilino iniciatyvai azartiniams lošimams įvesti papildomus 27 proc., 32 proc. ir 37 proc. tarifus.
Parlamentaras siūlė dalį papildomų pajamų iš šio apmokestinimo skirti gynybai.
L. Girskienė teigė neatmetanti galimybės abu šiuos projektus sujungti.
Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, šalies lošimų rinkos bendrosios lošimo pajamos per 2024 m. siekė beveik 242 mln. eurų, o nuotolinių lošimų rinka augo 14,9 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!