Seimo pirmininkas tikisi, kad patobulintas biudžetas sulauks tiek Seimo, tiek prezidento palaikymo

„Tikiuosi, kad jeigu priimsim taip, kaip dabar yra biudžetas teikiamas, patobulintas Vyriausybės, tai ir Seimas pritars, ir prezidentas pasirašys tokį biudžetą“, – po susitikimo su šalies vadovu žurnalistams Prezidentūroje trečiadienį sakė J. Olekas.
Jis teigė su prezidentu Gitanu Nausėda aptaręs bendrą biudžeto priėmimo situaciją, iššūkius ir darbus.
„Ir iš tikrųjų turime iššūkių, kadangi pagrindinė mūsų kryptis ir sėkmės istorija yra saugumas valstybės, taikos užtikrinimas, tai pagrindinis mūsų biudžeto augimas nukreiptas būtent į gynybos ir saugumo užtikrinimą, – kalbėjo J. Olekas. – Bet tuo pačiu žiūrint ir tą vidaus saugumą, kad ir švietimo sektoriaus, sveikatos sektoriaus darbuotojai, pareigūnai, kad būtų atliepta (jų poreikiams – BNS) ir dėl to kai kurie biudžetai yra, jų augimas pristabdomas arba mažinimas.“
Anot jo, dėl šių priežasčių kai kurioms institucijoms, įskaitant nacionalinį transliuotoją LRT, biudžetas yra įšaldomas šių metų lygyje.
„Mes visi norėtume augimo ir kitose srityse, įskaitant ir radiją ir televiziją. (...) Deja, tokia situacija įtempta, kad reikia priimti tokius, sakyčiau, kompromisinius, sudėtingus sprendimus“, – sakė Seimo pirmininkas.
BNS skelbė, kad prezidentas trečiadienį pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis visuomeninio transliuotojo biudžetas įšaldomas trejiems metams.
Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.
Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.
Tvirtinant biudžetą, Seimo pirmininkas teigė besitikintis palaikymo sulaukti ir iš dalies parlamento opozicijos.
„Turime susitelkti šitam tokiam iššūkių laikotarpy, parodyti, kad yra vienybė, kad tie aukščiausi prioritetai mums yra žymiai svarbiau negu vienas ar kitas nesutarimas ar kritika“, – teigė J. Olekas.
Kaip rašė BNS, pagal Vyriausybės projektą valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.
Daugiausia papildomų viešųjų pinigų be gynybos kitąmet planuojama skirti viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui, vidutinė senatvės pensija didės daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Praėjusią savaitę Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Jame numatyta, kad krašto apsaugai skiriama 5,38 proc. BVP, arba beveik 4,8 mlrd. eurų.
Vyriausybė penktadienį turėtų svarstyti patobulintą kitų metų biudžetą, o Seime antrasis kitų metų biudžeto svarstymas suplanuotas kitą antradienį.
