Nusikalstamos veikos organizatoriui M. K. skirta 13,5 tūkst. eurų bauda, o dviem jo bendrininkams E. K. ir E. Ž. – po 7,7 tūkst. eurų baudos, pranešė prokuratūra.
Bylos duomenimis, 2025 metų rugsėjo 13-osios naktį E. K. ir E. Ž., vykdydami M. K. nurodymus ir veikdami organizuotoje grupėje su Baltarusijos teritorijoje esančiais asmenimis, nuvyko į netoli Vilniaus oro uosto esančią vietovę paimti balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių, kurias vėliau gabeno E. K. priklausančiu automobilį „VW Passat“.
Policijos pareigūnų E. K. ir E. Ž. buvo sulaikyti, kai kontrabandos būdu balionais atgabentus 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizų ženklais vežė į M. K. nurodytą vietą Vilniuje.
Bendra sulaikytų cigarečių vertė su privalomais mokėti mokesčiais siekė 7,7 tūkst. eurų.
Teismas konfiskavo E. K. priklausantį automobilį „VW Passat“ bei automobilio apžiūros metu jame rastus 8 GPS įrenginius.
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