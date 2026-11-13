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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sostinėje sulaikyti trys asmenys, neteisėtai disponavę akcizais apmokestinamomis prekėmis

2026-11-13 14:28 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 14:28
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Policijos pareigūnai spalio pabaigoje vykusių operacijų metu sulaikė tris asmenis, kurie neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis. 

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (11)

Policijos pareigūnai spalio pabaigoje vykusių operacijų metu sulaikė tris asmenis, kurie neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis. 

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Kaip penktadienį pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, atliekant neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus, buvo nustatytos prekių sandėliavimo vietos. Taip pat nustatyta, kad šiai neteisėtai veiklai vykdyti buvo įgytas vilkikas. Sulaikymo metu vilkiko puspriekabėje buvo jau sukrautos ir išvežti paruoštos prekės.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės

Atlikus kratas įtariamųjų gyvenamosiose vietose, automobiliuose ir sandėliavimo patalpose, rasta ir paimta daugiau kaip 9,5 tūkst. butelių įvairių stiprių alkoholinių gėrimų, kurių bendras tūris siekia beveik 9 tūkst. litrų, ir daugiau kaip 61 tūkst. skardinių energetinių gėrimų.

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Kaip skelbia sostinės komisariatas, rasti alkoholiniai gėrimai nebuvo paženklinti Lietuvos banderolėmis, taip pat nebuvo pateikti jų kilmę ir teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

Įtariama, kad prekės galėjo būti neteisėtai įvežtos į Lietuvą ir skirtos realizuoti vidaus rinkoje, siekiant išvengti privalomų mokesčių sumokėjimo.

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Preliminariais duomenimis, paimtų prekių vertė, įskaitant privalomus mokėti mokesčius, gali viršyti 300 tūkst. eurų. Galutinė prekių vertė ir su jomis susijusios mokestinės prievolės bus nustatytos atliekant ikiteisminį tyrimą, gavus specialistų ir ekspertų išvadas.

Visiems trims įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis numatoma bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

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