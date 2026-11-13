Muitinės pareigūnai Marijampolės apylinkėse sulaikė vilkiką – štai ką rado

Kaip rašoma pranešime, pareigūnai įtaria, kad šios cigaretės „Winston“ (nors ir žymėtos baltarusiškomis banderolėmis), galėjo būti padirbtos šešėliniame Latvijos fabrike.
„Pastaraisiais metais situacija šešėlinėje tabako gaminių rinkoje sparčiai keičiasi: didžioji MKT pareigūnų ikiteisminiuose tyrimuose sulaikomų cigarečių dalis paprastai būna įvežta iš Latvijos. Įtariama, kad ten pat klastojamos ir baltarusiškos banderolės“, – teigiama Muitinės departamento pranešime.
Vienas didžiausių neteisėtų cigarečių krovinių
Kelyje „Via Baltica“ patruliavę MKT mobiliosios grupės pareigūnai pirmadienį, apie 19 val. vakaro, ties Marijampole stabdė ir tikrino automobilius. Patyrę pareigūnai automobilių sraute pastebėjo įtartiną krovininį vilkiką „DAF“, kurio vairuotojas muitininkams deklaravo į Vokietiją vežantis pramoninių katilų krovinį. Tačiau vos muitinės kriminalistams pravėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, kad krovininė vilkiko dalis pilna neteisėtai gabenamų cigarečių.
Rūkalai baigti skaičiuoti tik antradienį: paaiškėjo, kad sulaikytame „DAF“ buvo 396 tūkst. pakelių cigarečių „Winston Blue“ su baltarusiškomis banderolėmis. Preliminariu vertinimu cigarečių vertė (su mokesčiais) gali viršyti 2 mln. eurų.
Vilkiką vairavęs Lietuvos pilietis buvo sulaikytas dviem paroms, o MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.
MKT pareigūnai taip pat atliko kratas įtariamojo namuose Vilkaviškio rajone – kratų metu rasta alkoholio filtravimo įranga ir 524 litrai neteisėto alkoholio, išpilstyto į penkių ir trijų litrų plastikines talpas. Taip pat rastos tuščios popierinės pakuotės ir maišeliai alkoholio išpilstymui.
„Tai vienas didžiausių MKT pareigūnų šiemet sulaikytų neteisėtų cigarečių krovinių. Tokiu būdu neteisėtus rūkalus gabena tik gerai organizuotos nusikalstamos struktūros. Tokiam viename vilkike sutalpintam rūkalų kiekiui (792 dėžėms) į Lietuvą atskraidinti prireiktų nuo 130 iki 260 oro balionų (vienu oro balionu paprastai skraidinamos 3 – 6 cigarečių dėžės)“, – rašoma pranešime spaudai.
Iš viso šiemet sulaikyta apie 3 mln. pakelių neteisėtų cigarečių
Didžiausi 2026 m. MKT pareigūnų sulaikyti neteisėtų rūkalų kiekiai:
– 2026 m. kovą Klaipėdos jūrų uoste muitinės kriminalistai sulaikė beveik 700 tūkst. pakelių rūkalų, kuriuos rado jūriniame konteineryje, atplukdytame iš JAE.
– Birželio mėnesį 360 tūkst. pakelių cigarečių „Winston Blue“ sulaikyta ties Karmėlava, kai buvo sustabdytas iš Latvijos atvažiavęs vilkikas, tariamai gabenęs vienkartinių indų krovinį.
– Liepos pabaigoje prie Kryžkalnio (Raseinių raj.) MKT pareigūnai sulaikė kitą vilkiką, kuriuo iš Latvijos įvežta apie 490 tūkst. pakelių cigarečių.
– O rugpjūtį prie Kauno sulaikytas trečias „latviškas“ vilkikas su 420 tūkst. pakelių rūkalų.
Iš viso šiemet MKT pareigūnai ikiteisminiuose tyrimuose sulaikė apie 3 mln. pakelių neteisėtų cigarečių, daugiausia įvežtų iš Latvijos. Bendra jų vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekia maždaug 15 mln. eurų.
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